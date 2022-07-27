鈴木馨祐拜會國民黨：台日可信賴的夥伴 朱立倫：希望儘快訪日

日本眾議員鈴木馨祐訪問台灣，今天上午拜會國民黨中央。圖為昨日出席凱達格蘭論壇。（資料照）

2022/07/27 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕曾經擔任日本外務副大臣、財務副大臣的日本眾議員鈴木馨祐，今天上午到國民黨中央黨部拜會近期將安排訪日的國民黨主席朱立倫，國民黨台北市長參選人蔣萬安陪同參與會見，雙方交換對區域情勢的看法，鈴木並稱台海目前緊張，日方十分關注，強調台灣是日本的好鄰居、可信賴的夥伴，希望台日保持密切合作。

黨內人士指出，鈴木馨祐今早是在日本交流協會副代表橫地晃 （YOKOCHI Akira）陪同下到國民黨訪問，朱立倫所以邀請蔣萬安陪同會見，是希望帶領蔣萬安接觸國際外交事務，以後擔任首都市長時，經常會有機會接觸國際事務。

黨內人士表示，雙方話題觸及救國團與日本自民黨青年局有很深的淵源，蔣萬安的祖父、已故前總統蔣經國創立救國團，鈴木則稱自民黨青年局幾乎每一位局長都是未來的首相，長年與救國團往來密切，台灣與日本情誼深厚，有很大程度原因就是源自民黨與救國團的關係。

朱立倫則表示，國民黨到台灣後，由蔣中正保衛台灣，蔣經國建設台灣，李登輝民主台灣，再到馬英九的和平台灣，歷代領導人都有傳承，他並感謝鈴木來台到已故總統李登輝靈前致意，兩人並交換區域情勢，鈴木稱台海現在緊張，日本很關注，台灣是日本的好鄰居，可信賴的夥伴，希望台日保持密切合作。

朱立倫則回應，國民黨不論在野或執政，與日本、美國都保持合作關係，雖然國民黨與民進黨意見有些不同，但大家都是為台灣好，他並表達希望儘快赴日訪問，但未提及何時訪日。

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