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    快領！北市警LED閃光鑰匙圈反應熱烈 中午起加碼送

    LED閃光鑰匙圈（記者劉慶侯翻攝）

    LED閃光鑰匙圈（記者劉慶侯翻攝）

    2022/07/27 10:34

    〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警交通大隊為落實守護高齡長者行的安全，前於7月18日起，在北市萬華、中山、信義、內湖等4個行政區交通分隊免費贈送LED閃光鑰匙圈。因民眾反應熱烈，於3日內全數發放完畢。

    北市交通義勇警察大隊為此，特別追加500份LED鑰匙圈，自今（27）日中午12時起提供給其餘8個行政區給有需要的65歲以上高齡長者免費前往領取（憑愛心敬老卡等可證明年齡之證件），送完為止。

    北市警表示，這是有鑑於高齡者容易選擇穿著暗色服裝，在夜間或清晨天色昏暗不明之情況下外出時，可能因汽、機車駕駛人的一時分心或疏忽，未及時發現，便暴露於高度危險當中。

    北市各交通分隊發放地點分別如下：

    大同交通分隊 地址：大同區昌吉街57號5號樓之2，電話02- 25919234

    大安交通分隊 地址：大安區新生南路1段157巷19號4樓，電話02- 23250004

    中正第一交通分隊 地址：中正區北平東路1號3樓，電話02- 23221819

    中正第二交通分隊 地址：中正區泉州街40號8樓，電話02- 23030602

    松山交通分隊 地址：松山區延壽街339號12樓，電話02- 27669060

    士林交通分隊 地址：士林區福港街151號6樓，電話02- 28881995

    北投交通分隊 地址：北投區文林北路296號5樓，電話02- 28280014

    文山第一交通分隊 地址：文山區萬美街1段50號3樓，電話02- 22393757

    文山第二交通分隊 地址：文山區興隆路2段95巷8號，電話02- 29350868

    南港交通分隊 地址：南港區經貿二路239號5樓，電話02- 26519895

    LED閃光鑰匙圈（記者劉慶侯翻攝）

    LED閃光鑰匙圈（記者劉慶侯翻攝）

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