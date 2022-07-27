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    佳山基地洞庫F16戰機武器掛載首曝光 制海模式掛3型飛彈待命出擊

    空軍昨天在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    空軍昨天在漢光演習期間執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈（上，白色彈頭罩）丶AIM-9短程空對空飛彈（中，黃色彈頭罩），以及空射型魚叉反艦飛彈（下，紅色彈頭罩），採取「制海作戰」模式掛載。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    2022/07/27 09:24

    〔記者羅添斌／台北報導〕國軍長期保持神祕色彩的東部佳山基地及內部運作方式，在此次漢光演習中首度曝光，空軍司令部昨晚在臉書專頁上公佈F16戰機執行「夜間潛力裝掛作業」，F16戰機在洞庫停機坪上掛載了AIM-120中程空對空對空飛彈丶AIM-9短程空對空飛彈，以及空射型魚叉反艦飛彈，採取「制海作戰」模式掛載，模擬待命出洞起飛迎擊中國大型艦隊的攻擊。

    根據空軍釋出相關照片顯示，「夜間潛力裝掛作業」的地點就在佳山基地洞庫內的停機坪上，洞庫裡空間寬敞丶燈光明亮，停機坪牆壁及天花板上的防火設施相當密集。佳山基地洞庫是藏身在中央山脈內，建設成面對太平洋的戰機地下基地，估計可停放多達200架戰機，洞庫內設有一條長約2500公尺的跑道連接花蓮空軍機場，並設有戰時指揮中心。

    空軍昨晚在中華民國空軍臉書頁釋出多張照片，文中指空軍第五戰術混合聯隊於26日「漢光38號」演習執行「夜間潛力裝掛作業」，在戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務；參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。

    F-16戰機出擊時，可依制空丶制海丶對地任務進行武器掛載，制空任務武器掛載為6枚AIM-120 C7飛彈之外，制海任務武器掛載則是配備AIM-120 C7中程空對空飛彈丶AIM-9短程空對空飛彈，與對海攻擊的空射型魚叉飛彈。

    另在對地攻擊任務武器掛載上，同樣有配備AIM-120 C7中程空對空飛彈丶AIM-9短程空對空飛彈，兩邊機翼下方改掛複式炸彈架，每具複式炸彈架上可掛載3枚精準彈藥（雷射導引炸彈），對地攻擊任務載總共可攜帶6枚精準彈藥。

    空射型魚叉飛彈威力強大，長度約有4公尺左右，空軍武掛分隊官兵在執行空射型魚叉掛載時，顯得相對嬌小。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    空射型魚叉飛彈威力強大，長度約有4公尺左右，空軍武掛分隊官兵在執行空射型魚叉掛載時，顯得相對嬌小。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    空射型魚叉飛彈重量相當重，必須由電動式的飛彈搬運車來運載，佳山基地洞庫內燈光明亮丶空間寬敞，內部武器掛載的運作現況，是首度經由漢光演習而曝光。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

    空射型魚叉飛彈重量相當重，必須由電動式的飛彈搬運車來運載，佳山基地洞庫內燈光明亮丶空間寬敞，內部武器掛載的運作現況，是首度經由漢光演習而曝光。圖：取自中華民國空軍臉書專頁。

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