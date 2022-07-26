為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    外籍人士深夜放鞭炮還嗆居民 于美人曾痛批「糾纏行銷」

    保加利亞籍的克里斯等3、4人，時常被鄰居檢舉，深夜開趴，大聲喧嘩丟鞭炮。（記者鄭景議翻攝）

    保加利亞籍的克里斯等3、4人，時常被鄰居檢舉，深夜開趴，大聲喧嘩丟鞭炮。（記者鄭景議翻攝）

    2022/07/26 23:25

    〔記者鄭景議／台北報導〕保加利亞籍的克里斯等3、4人，時常被鄰居檢舉，深夜開趴，大聲喧嘩丟鞭炮，甚至還會群聚打架，今年3月16日凌晨1時許，克里斯等人在頂樓放沖天炮，還嗆聲居民「I know where you live」，居民憤而報警，警方到場後依《社會秩序維護法》裁罰，居民也提告恐嚇，檢方今日偵查終結，依恐嚇等罪起訴克里斯。

    克里斯今日也被人查出，是杰爾公司的成員，知名主持人于美人臉書PO文痛批他們是「糾纏行銷」；去年3月，于美人朋友的女兒走在台北東區街頭，被杰爾公司成員搭訕，先是稱讚衣服好看，隨後就被拉進店內瘋狂推銷，最後朋友女兒被迫花了1700元才離開，讓于美人痛批「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎？這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷！」

    據了解，杰爾公司向勞動部申請取得專門性或技術性工作許可，讓外籍人士來台，但多數人卻不是正當上班，有兩名員工被依違反《入出國及移民法》等罪嫌起訴，負責人吳斌爾利米（Roben Jeremy Joseph）則離境遭到通緝，剩下的員工則逗留在北市文山區辛亥路上租來的宿舍。

    克里斯等人鬧事後，警方獲報後依法處置，除了依《社會秩序維護法》72條妨害安寧裁罰3千元外，民眾也對克里斯提告恐嚇，經警方約談，北檢今日以恐嚇等罪起訴克里斯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    杜絕街頭強推銷亂象 于美人砸10萬獎金徵短片
    2021/03/26 07:28

    杜絕街頭強推銷亂象 于美人砸10萬獎金徵短片
    北市東區外籍人士強迫推銷 北市勞動局初查無違法
    2021/03/11 17:49

    北市東區外籍人士強迫推銷 北市勞動局初查無違法

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    于美人揭東區強迫推銷亂象 數位貂蟬也曾中招臉上慘留疤
    2021/03/11 12:16

    于美人揭東區強迫推銷亂象 數位貂蟬也曾中招臉上慘留疤
    老外強拉客推銷保養品 于美人怒揭東區亂象
    2021/03/11 07:20

    老外強拉客推銷保養品 于美人怒揭東區亂象
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播