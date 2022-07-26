外籍人士深夜放鞭炮還嗆居民 于美人曾痛批「糾纏行銷」

保加利亞籍的克里斯等3、4人，時常被鄰居檢舉，深夜開趴，大聲喧嘩丟鞭炮。（記者鄭景議翻攝）

2022/07/26 23:25

〔記者鄭景議／台北報導〕保加利亞籍的克里斯等3、4人，時常被鄰居檢舉，深夜開趴，大聲喧嘩丟鞭炮，甚至還會群聚打架，今年3月16日凌晨1時許，克里斯等人在頂樓放沖天炮，還嗆聲居民「I know where you live」，居民憤而報警，警方到場後依《社會秩序維護法》裁罰，居民也提告恐嚇，檢方今日偵查終結，依恐嚇等罪起訴克里斯。

克里斯今日也被人查出，是杰爾公司的成員，知名主持人于美人臉書PO文痛批他們是「糾纏行銷」；去年3月，于美人朋友的女兒走在台北東區街頭，被杰爾公司成員搭訕，先是稱讚衣服好看，隨後就被拉進店內瘋狂推銷，最後朋友女兒被迫花了1700元才離開，讓于美人痛批「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎？這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷！」

據了解，杰爾公司向勞動部申請取得專門性或技術性工作許可，讓外籍人士來台，但多數人卻不是正當上班，有兩名員工被依違反《入出國及移民法》等罪嫌起訴，負責人吳斌爾利米（Roben Jeremy Joseph）則離境遭到通緝，剩下的員工則逗留在北市文山區辛亥路上租來的宿舍。

克里斯等人鬧事後，警方獲報後依法處置，除了依《社會秩序維護法》72條妨害安寧裁罰3千元外，民眾也對克里斯提告恐嚇，經警方約談，北檢今日以恐嚇等罪起訴克里斯。

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