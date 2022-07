外籍人士深夜放鞭炮還嗆居民 于美人曾痛批「糾纏行銷」

保加利亞籍的克里斯等3、4人,時常被鄰居檢舉,深夜開趴,大聲喧嘩丟鞭炮。(記者鄭景議翻攝)

2022/07/26 23:25

〔記者鄭景議/台北報導〕保加利亞籍的克里斯等3、4人,時常被鄰居檢舉,深夜開趴,大聲喧嘩丟鞭炮,甚至還會群聚打架,今年3月16日凌晨1時許,克里斯等人在頂樓放沖天炮,還嗆聲居民「I know where you live」,居民憤而報警,警方到場後依《社會秩序維護法》裁罰,居民也提告恐嚇,檢方今日偵查終結,依恐嚇等罪起訴克里斯。

克里斯今日也被人查出,是杰爾公司的成員,知名主持人于美人臉書PO文痛批他們是「糾纏行銷」;去年3月,于美人朋友的女兒走在台北東區街頭,被杰爾公司成員搭訕,先是稱讚衣服好看,隨後就被拉進店內瘋狂推銷,最後朋友女兒被迫花了1700元才離開,讓于美人痛批「這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎?這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷!」

據了解,杰爾公司向勞動部申請取得專門性或技術性工作許可,讓外籍人士來台,但多數人卻不是正當上班,有兩名員工被依違反《入出國及移民法》等罪嫌起訴,負責人吳斌爾利米(Roben Jeremy Joseph)則離境遭到通緝,剩下的員工則逗留在北市文山區辛亥路上租來的宿舍。

克里斯等人鬧事後,警方獲報後依法處置,除了依《社會秩序維護法》72條妨害安寧裁罰3千元外,民眾也對克里斯提告恐嚇,經警方約談,北檢今日以恐嚇等罪起訴克里斯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法