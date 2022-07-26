救國團怨8次協商財產仍被沒收 黨產會：雙方根本未達共識

黨產會副主委孫斌強調，救國團表面上辦理寒暑營隊、校際聯誼，實際上卻從事情報蒐集、留學生、校園監控等工作。 （記者劉信德攝）

2022/07/26 20:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日祭出行政處分，認定救國團61筆土地、建物及13億9449萬餘元為不當取得財產，應收歸國有。救國團總團部秘書處長鄭斐文質疑，與黨產會進行8次協商，已達成大部分共識，黨產會卻突然做出沒收財產處分，令救國團有被欺騙的感覺。對此，黨產會委員反駁說，雙方確實有過協商，但彼此認知有很大落差，根本沒有達成共識。

據了解，黨產會2019年認定救國團為國民黨附隨組織後，救國團於去年開始與黨產會進行協商，雙方前後協商8次，均未能取得共識。為落實轉型正義以深化自由民主憲政秩序，黨產會依據調查證據及黨產條例相關規定，在今日正式做出行政處分。

黨產會委員強調，調查及追討不當黨產是黨產會的核心任務，為落實轉型正義深化自由民主憲政秩序，被調查對象願意來協商和解，黨產會立場是歡迎，但前提條件是，一、誠實勇敢面對歷史，二、道歉認錯並宣示永不再犯。

黨產會委員指出，救國團過去是威權統治結構的一環，參與校園監控、監控海外留學生，導致海外人士被列入黑名單，難道不用誠實面對歷史、道歉認錯，並保證永不再犯？救國團應該承認參與黨國體制，與過去的威權遺緒切割，這樣的話協商和解才有意義。

委員提及，黨產會成立目的是要深化台灣自由民主憲政秩序，若沒有執行轉型正義，大量不當黨產還在黨國附隨組織手中，流落在國庫之外，黨產會當然要去調查追討。

他形容，若當事人願為過去參與威權統治所做戕害人權之事道歉認錯，對國民而言是很好民主教育，「放下屠刀，才能立地成佛」，不願放下屠刀，也不願接受佛法，要怎麼立地成佛？不能把過去威權遺緒裝作沒看到，然後說要來和解，況且救國團協商所提要求，都與黨產會的認知相差太遠，雙方一直以來都沒有達成共識。「就連有無共識這點都沒有共識，何來的共識可言？」

黨產會委員強調，調查及追討不當黨產是黨產會的核心任務，為落實轉型正義深化自由民主憲政秩序，被調查對象願意來協商和解，黨產會立場是歡迎，但前提條件是，一、誠實勇敢面對歷史，二、道歉認錯並宣示永不再犯。圖為黨產會今日揭露的救國團負責監控海外留學生的黨史檔案。（黨產會提供）

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