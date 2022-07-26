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    中共辦「九二共識」紀念大會促統 陸委會：兩岸互不隸屬是現狀

    針對中共辦理「九二共識」30週年紀念大會，陸委會今日嚴正表示，沒有「九二共識」是事實、兩岸互不隸屬是現狀。（資料照）

    針對中共辦理「九二共識」30週年紀念大會，陸委會今日嚴正表示，沒有「九二共識」是事實、兩岸互不隸屬是現狀。（資料照）

    2022/07/26 20:05

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共官方今日在北京人民大會堂高規格舉辦「九二共識」30週年紀念大會，中國全國政協主席汪洋致詞表示，「以和平的方式實現統一，是我們解決台灣問題的第一選擇」；陸委會今日嚴正表示，沒有「九二共識」是事實、兩岸互不隸屬是現狀。

    汪洋宣稱，兩岸同屬一個國家，台灣是中國的一部分，這一歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。堅持「一個中國」原則和「九二共識」，兩岸關係就能改善，台灣同胞就能受益，反之，就會導致緊張動盪，損害台灣同胞的切身利益。

    針對中共辦理促統宣傳活動，陸委會表示，中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，其當局定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。

    陸委會指出，政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主，兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。

    陸委會強調，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對「中華民國台灣」是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。

    陸委會提及，當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在台海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰。蔡總統今日也強調，台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展。

    陸委會指出，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往。

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