為台派注入新力量 「湧將營」傳授陸空選戰秘笈

民進黨立委、湧言會召集人王定宇主講選舉「陸戰組織」策略。（湧言會提供）

2022/07/26 20:03

〔記者謝君臨／台北報導〕年底地方選戰進入倒數計時，各方人馬積極備戰，民進黨湧言會今（26）日於高雄軟體會議中心舉辦「2022湧將營」，傳授「陸戰組織」、「空戰宣傳」，以及「候選人口條訓練」等心法，並邀請民進黨副秘書長林鶴明分享選戰過程中如何進行網路社群媒體創意行銷等議題，聚焦年底選戰提出「勝選方程式」。

「湧將營」由民進黨立委王定宇、趙天麟和新北市議員何博文領軍，召集湧言會全國縣市議員參選人及其幕僚團隊約80人；林鶴明也受邀分享選戰過程中如何進行網路創意行銷、設定人設、如何販賣候選人這項商品與幕僚該有的素質等議題，毫無保留傳授種種社群操作心法，盼力助湧言戰將們迎向勝選。

湧言會召集人王定宇主講「陸戰組織」，自信提及他在參選議員時，曾創下一個人就拿下足以讓三席議員當選的選票紀錄。他除了分享獨門陸戰組織經營法，並提點湧言選將們要如何透過舉辦客廳會，經營、培養自己的組織與人脈。

趙天麟則就「空戰宣傳」進行經驗分享，介紹幾項有助於掌握個人聲量的網站，像是「網路溫度計」、Google Trends等工具，更提醒選將們須先確立起個人特質與個人品牌，以便能在媒體及網路上創造一次又一次的空戰佳績。

新北市黨部主委何博文就「候選人口條訓練」進行演講，他提醒，應該利用議題創造個人的選舉價值，且資訊掌握要非常確實，而當候選人已成功成為某領域的意見領袖時，這也代表候選人對於該議題的資訊掌握非常充分。

此外，何博文也提到，他幫人助選通常都會請候選人跟他講一些故事，候選人的故事要可信，可信之後才能夠感動人；他也強調，候選人及其團隊應內化其政策理念與價值，若連自己都不相信自己所主張的價值與理念，又如何說服選民？

「湧將營」除凝聚湧言人向心力，就選將與其幕僚進行培力之外，也就捍衛民進黨政府六年執政成績、憲改18歲公民權推動等政策達成共識，並期盼湧言選將們能盡力達到湧言全壘打、民進黨議會席次過半。

「湧將營」由民進黨立委王定宇、趙天麟和新北市議員何博文領軍，召集湧言會全國縣市議員參選人及其幕僚團隊約80人。（湧言會提供）

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