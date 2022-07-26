民進黨選戰動畫上線 邀陳時中獻聲感謝人民團結防疫

民進黨「顧家鄉、拚未來」首部影片邀請前衛福部長、台北市長參選人陳時中為動畫獻聲，感謝人民一起團結防疫。（記者陳昀翻攝）

2022/07/26 19:49

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨年底以「顧家鄉、拚未來」作為選戰主軸，今晚在YouTube頻道釋出首部影片「原來，我們已經一起走了這麼遠」，感謝人民一起團結防疫，一起走了這麼遠，「多虧大家不嫌麻煩，我們一開始就一起守住麻煩」。由前衛福部長、台北市長參選人陳時中為動畫獻聲，並邀請知名的聲音訓練師周震宇及配音師「星期天」在旁教學。

這部影片主打過去2年半的防疫成績，包含全球疫情爆發後，台灣政府比其他各國更有警覺，快速組成防疫國家隊；指揮中心為使民眾安心召開每日防疫記者會，第一時間說明疫情並澄清錯假訊息。

影片中也特別感謝所有在防疫期間付出的每個人，從第一線醫護人員、口罩產線員工、超商店員，以及一起經歷口罩、疫苗、快篩的每位台灣人。而Taiwan can help讓台灣的能見度也在國際大增，許多國家紛紛站出來支持和感謝台灣在疫情期間的貢獻。

陳時中的影片配音「處女秀」也請來聲音訓練師周震宇，以及知名配音師「星期天配音是對的」指導；針對陳時中第一次配音的表現，周老師表示「我聽完有雞皮疙瘩的感覺」，陳時中看到成品後也說「錄製時有很自然的感情，看見2年多來的日子，也挑動我們自己的心情」。

影片由民進黨網路社群中心主責規劃，主任范綱皓表示，過去2年多數台灣人每天都聽陳時中的記者會，大家都很熟悉陳時中的聲音，邀請他擔任旁白配音非常適合；接下來4個月，「顧家鄉，拚未來」系列政績影片將陸續釋出其他4支影片，細數民進黨在過去6年中央執政的重要政績，凸顯照顧人民、家鄉，拚台灣未來之主軸。

陳時中在影片中說道，疫情讓這2年日子突然有所不同，戴上口罩成了生活的一部份，多虧大家不嫌麻煩，讓我們一開始就一起守住麻煩。面對挑戰總不會那麼順利，但我們知道，當你需要國家或國家需要你時，我們都會為彼此拚命、為彼此加油。

陳時中表示，防疫工作不曾停歇，當別人需要幫忙時，我們也樂於停下腳步，伸出援手，就算我們害怕打針，也都一起勇敢3次；當困難消散、風暴轉淡，迎向我們的不只是安全落地，還有經濟上的自信和穩定，以及國際上的看見與肯定。

陳時中說，經歷這麼多，回頭看，原來我們早已一起走了這麼遠，謝謝每一個勇敢團結的台灣人，謝謝每一個一起守護台灣的你們。

民進黨首部競選影片邀請台北市長參選人陳時中為動畫配音旁白。（民進黨提供）

民進黨首部競選影片邀請台北市長參選人陳時中為動畫配音旁白。（民進黨提供）

陳時中的影片配音「處女秀」也請來聲音訓練師周震宇，以及知名配音師「星期天配音是對的」指導。（民進黨提供）

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