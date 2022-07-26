蔡英文出手整合「彰化隊」 魏明谷、邱建富進駐黃秀芳競總

總統蔡英文（左2）出手下整隊，前彰化縣長魏明谷（左1）和前彰化市長邱建富（右2）進駐黃秀芳競總。（資料照）

2022/07/26 19:15

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨日前徵召立委黃秀芳於年底選戰挑戰現任彰化縣長王惠美，競選團隊今也在民進黨主席蔡英文出手下整隊就緒，由總統府資政姚嘉文擔任總督導，並邀請先前爭取黨內提名的前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富分別擔任主任委員及總幹事，全力拚勝選。

民進黨秘書長林錫耀表示，今天下午蔡英文主席邀集研商後，民進黨彰化縣競選團隊已整隊就緒，會中姚嘉文主動請纓扛起總督導重任，2位資深的前縣長周清玉、翁金珠擔任榮譽主委。主委由魏明谷擔任，立委陳素月、陳秀寶及中執委林益邦擔任副主委；總幹事重任則由操盤經驗最豐富的邱建富擔任。

林錫耀指出，國策顧問何黎星擔任總顧問，國策顧問陳永昌擔任後援總會長、前台中市副市長暨國策顧問張光瑤擔任總協調，顧問團團長則由重量級的中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司擔任。

針對地方上流傳邱建富要求擔任競選總部主委等傳聞，據轉述，邱也在會中一一澄清皆為不實指控，與會成員也表達聲援。彰化縣長參選人黃秀芳也說，現在是全黨團結對外的關鍵時刻，邱前市長遭不實放話指控，顯然是有心人士企圖見縫插針，「彰化隊」不會被分化，只會團結一心讓彰化向前行。

據轉述，蔡英文除了感謝與會的彰化幹部相挺，也高度肯定邱建富前市長的全力投入，並與魏明谷前縣長扛起南北彰化的最強雙後盾。蔡英文表示，與會者都稱讚黃秀芳好人緣、好形象、好推薦，一定也會是好縣長。

蔡英文說，民進黨彰化隊整隊各就各位，有政策願景、有組織實力，也有服務地方的熱情；她期許，近期內彰化隊團結誓師，提出建設地方、照顧人民的政策願景，彰化立委的4大戰區全面啟動，大家團結一心、加速向前，全力衝刺邁向勝選。

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