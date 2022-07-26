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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安指陳時中抄襲「台北隊長」 吳思瑤諷︰蔣跟隨「台灣隊長」潮流

    陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，蔡英文是「台灣隊長」，陳時中就是最好的台北隊長，文宣設計的脈絡很清楚。（截圖自吳思瑤臉書）

    陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，蔡英文是「台灣隊長」，陳時中就是最好的台北隊長，文宣設計的脈絡很清楚。（截圖自吳思瑤臉書）

    2022/07/26 19:25

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今（26）日上午召開「台北隊」發言人團發布記者會，蔣萬安說，他早在5月25日獲提名時就說組「台北隊」（Team Taipei），認為民進黨台北市長參選人陳時中也喊「台北隊」是抄襲；陳時中競選團隊總幹事吳思瑤說，蔡英文在2020年競選連任時是「台灣隊長」，陳時中當然就是「台北隊長」，文宣設計的脈絡很清楚，蔣萬安與其說別人抄他毫無記憶點的文宣，何不說他是在跟隨蔡英文台灣隊長的潮流。

    吳思瑤表示，蔡英文在2020年競選連任時，「台灣隊長」的的訴求，大家耳熟能詳；蔡英文是「台灣隊長」，陳時中就是最好的台北隊長，文宣設計的脈絡很清楚，這不只是口號，更是一個從2020年起的行動，號召台北隊員的行動，沒有人比民進黨、比陳時中更有正當性，也不會有人比我們的行動更團結、更有理。

    吳思瑤表示，蔣萬安一直在說別人抄他讓人毫無記憶點的文宣，何不說他是在跟隨蔡英文「台灣隊長」的潮流；「謝謝國民黨喜灣我們台灣隊、台北隊的概念」，她說，「我們很大方」，就一起來PK，看誰最適合台北隊長的角色。

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