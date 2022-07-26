財產遭黨產會認定須收歸國有 救國團：遺憾痛心

黨產會副主委孫斌強調，救國團表面上辦理寒暑營隊、校際聯誼，實際上卻從事情報蒐集、留學生、校園監控等工作。 （記者劉信德攝）

2022/07/26 18:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會今天召開委員會，認定救國團61筆土地等財產為不當取得財產，應移轉國有。救國團對此發表新聞稿表示遺憾、痛心且不能接受，並將向法院提出「停止執行」的聲請。

救國團強調，當初成立是由行政院籌組，並且隸屬國防部，法院也認定救國團為政府組織，就連黨產會的新聞稿中也說「救國團自民國41年至58年隸屬於國防部時期為政府機構」，既然是政府機構，怎會是國民黨的附隨組織？救國團既然不是國民黨的附隨組織，財產自然不是不當黨產。更何況第一審行政法院尚未就附隨組織部分作出宣判，黨產會就做出沒收救國團財產的行政處分，令人無法接受。

救國團表示，黨產會在記者會中一再強調，救國團的財產來自於配合執行國民黨威權時期壓迫體制之相關工作，根本完全背離事實。首先，救國團早期各項青年服務工作，乃受政府委託辦理，而非受國民黨委託辦理。其次，政府委託救國團舉辦有益青年身心健康的活動，並提供相關的行政協助與經費補助，也完全合情、合理且合法。再者，政府提供土地，要求救國團成立青年活動中心，目的在於提供青年舒適安全之場所，俾使各項青年活動能夠順利舉辦，這些土地都是向政府合法承租，並非非法占用。

換言之，救國團接受政府的補助與委託，耗費偌大人力、心力、勞力及物力，執行政府交付的各項人才培育、有益身心的青年活動，參與過的青年無不收穫滿滿，當代許多各個領域的菁英，不分黨派族群，都曾受惠，足見救國團種種培育青年的付出，與安定社會的貢獻，與「壓迫體制」根本天差地遠。

救國團指出，目前救國團各單位有將近1700位員工及5000多位教師教練，黨產會沒收救國團財產之處分一旦執行，這些員工與教師的工作權與財產權，將立即受到極其嚴重的侵害，黨產會可曾考慮到這幾千人的人權？黨產會斷章取義、以偏概全，引用威權時代部分案例套用於救國團，抹殺救國團對國家社會的貢獻，同時藉此用來懲罰救國團與威權體制無關的現職員工，不但毫無公義可言，更嚴重違背了轉型正義釐清真相、追求和解共生的目的。

救國團表示，基於和解共生的信念，一直以誠懇的態度與黨產會進行溝通，歷經8次協商，雙方距離已經逐漸拉近，不料黨產會竟以突襲的方式片面終止談判，更單方面召開記者會斷然宣布移轉救國團的財產，完全違背行政機關的誠信原則，令救國團難以理解、無法接受，更讓救國團及社會大眾對政府的信任瀕臨破產。

救國團表示，將向法院提出「停止執行」的聲請，籲請法院務以「有難以回復損害」為由，裁定停止執行此一侵害人權的行政處分，希望能透過司法，為救國團和社會爭取應有的權益，希望法院能本於公平正義的精神，還救國團一個公道，也希望社會大眾繼續支持救國團的公益服務，為了國家的安定與社會的和諧，救國團會繼續堅持走在公益與公義的道路上，繼續為社會大眾服務，不讓救國團70年來的努力遭到抹煞。

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