政院宣布︰國科會正副主委吳政忠、林敏聰

行政院今晚宣布國科會首任主委由現任科技部部長吳政忠以行政院政務委員身分兼任。（資料照）

2022/07/26 18:19

〔記者李欣芳／台北報導〕因應國際科技趨勢，科技部將改制為「國家科學及技術委員會」，將在明天掛牌，行政院今晚宣布國科會首任主委由現任科技部部長吳政忠以行政院政務委員身分兼任，國科會政務副主委則由原科技部政務次長林敏聰擔任。

行政院發言人羅秉成表示，吳政忠學、經歷俱豐，畢業於台灣大學土木工程學系、美國康乃爾大學理論與應用力學系碩士、博士。曾任台大應用力學研究所所長、特聘教授、名譽教授等教職，亦曾任行政院科技顧問組副執行秘書、原行政院國家科學委員會副主任委員、行政院政務委員等職務，並從2020年5月擔任科技部部長迄今。

羅秉成說明，林敏聰亦歷練完整，畢業於台大物理學系、德國海德堡大學物理系碩士、德國哈勒大學物理系博士。曾任台大物理學系教授、特聘教授、中央研究院原子與分子科學研究所合聘研究員、科技部自然科學及永續研究發展司司長，並從2020年5月擔任科技部政務次長，襄助部長持續推動科技事務迄今。

羅秉成表示，吳政忠於2020年接任科技部部長，近2年多來積極連結產、官、學、研，逐步穩健實踐科技願景，在量子、太空、國防科技、先進半導體、精準健康及防疫科技等布局前瞻科技，另在先進網路建設、雲世代產業數位轉型、科技人才培育與基礎研究，均攜手相關部會共同合作推動。

羅秉成表示，行政院長蘇貞昌也期許吳政忠能夠充分發揮專業以及與部會協調的能力，帶領國科會整合上、中、下游的技術發展與產業應用，統籌各部會科技預算就國家整體科學發展、技術研究及應用進行規劃、協調、審議、分配及管考，聚焦推動重點科技任務並強化人文社會參與，藉此落實科技相關政策，加強我國在科技研究領域的競爭基礎，也能藉由跨部會、跨領域的整合將科技導入部會、提升部會職能。

國科會政務副主委則由原科技部政務次長林敏聰擔任。（資料照）

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