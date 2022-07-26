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    首頁　>　臺北市

    大巨蛋白色球椅會吃球 王欣儀：消失的魔球怎麼接？

    台北市議員王欣儀指出，台北大巨蛋球椅採黑白相間，若舉辦棒球或羽球比賽，白色的球可能被座椅吃掉。（王欣儀提供）

    台北市議員王欣儀指出，台北大巨蛋球椅採黑白相間，若舉辦棒球或羽球比賽，白色的球可能被座椅吃掉。（王欣儀提供）

    2022/07/26 19:09

    〔記者蔡思培／台北報導〕近來新竹棒球場爆出爭議，中華職棒聯盟緊急宣布停止新竹球場賽事。台北市議員王欣儀指，台北大巨蛋在球椅設計上也有問題，座位顏色採黑白相間，導致白色的棒球可能被座椅吃掉，變成「消失的魔球」，燈光照到白色座椅甚至會反光。體育局表示，未來會找中華職棒、中華民國棒球協會專家學者提供建議，讓場地可以更好。

    王欣儀指出，台北大巨蛋是參照「美國紐約大都會人壽保險體育場」設計，觀眾座椅特地以「黑白灰」三色不規則設置，希望造成滿場觀眾的錯覺。但美國紐約大都會人壽保險體育場其實是美式足球場， 且是以「深色」球椅為主，深灰色、黑色球椅夾雜一點點白色座椅，但大巨蛋卻相反，用大部份白色球椅夾一點點黑色，淺色大於深色，王質疑大巨蛋根本「東施效顰」。

    王欣儀進一步指出，由於棒球或羽球是白色，若大巨蛋舉行相關比賽，看台上座椅也是白色、淺灰色，白色的球在空中停留時，其顏色會被椅子的白色吃掉，影響選手判斷。 王以棒球舉例，即便外野打者瞻球視線區座位是深灰色，但四周座椅幾乎偏白，當燈光照射到這些白色座椅，反光情形更嚴重，打者擊出球後也會影響守備者的視覺判斷。

    王欣儀也說，國內外大部份球場飲料杯架都設在座椅的扶手旁，但大巨蛋卻設在前座椅背，若前座民眾搖晃座椅，飲料就可能飲料灑出來，若前座民眾流汗、有頭皮屑，也可能為飲料造成「加味」。

    體育局長李再立表示，大巨蛋是BOT案子，內部座位細節設計不需要體育局同意，議員所提的問題會盡速轉達給遠雄，並會建議遠雄邀請中職、棒協專家專者提供建議，讓場地可以更好，並會在一個月研議處理報告。

    王欣儀也發現，大巨蛋將飲料架設在前座椅背，若前座民眾搖晃座椅，飲料就可能灑出。（王欣儀提供）

    王欣儀也發現，大巨蛋將飲料架設在前座椅背，若前座民眾搖晃座椅，飲料就可能灑出。（王欣儀提供）

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