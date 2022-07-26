立委收賄案「白手套」郭克銘涉詐欺建商 檢調13路搜索約談

捲入立委收賄弊案的「白手套」是知管理顧問公司總經理郭克銘。（資料照）

2022/07/26 18:48

首次上稿 18:00

更新時間 18:48

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局北部地區機動工作站獲報，曾捲入立委收賄弊案的「白手套」是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉嫌向建商誆稱，可遊說民代修正促轉條例，幫忙建商取得土地，詐騙建商數百萬元，今依違反刑法詐欺、侵占等罪，兵分13路搜索及約談郭克銘、也曾捲入立委收賄弊案的時任立委廖國棟辦公室主任丁復華、曾任廖國棟助理的國民黨立院黨團主任沈建億、建商陳信誠、蘇益生，以及郭克銘旗下是知公司職員高玉如等6人，稍晚將移送台北地檢署複訊。據了解，此次並無立委等民代涉案。

北機站獲報，2016年至2019年間，郭克銘涉嫌向建商誆稱，指可協助遊說立委等民代，修正促轉條例，能幫助建商取得土地，涉嫌從中詐欺建商數百萬元。

檢調調查，受騙的建商起初疑似有行賄立委的犯意，不過此案最終只牽涉到立委助理，且是立委助理獨自在外招搖撞騙，立委本身並未涉案，因此包括郭克銘、丁復華等被告僅涉及詐欺，建商也從原先可能涉及的貪污治罪條例之行賄罪被告身分，轉變成單純刑法詐欺案的被害人，擺脫行賄罪官司，不過為釐清疑點，檢調仍暫以嫌疑人身分約談受騙的建商。

全案起源於立委集體收賄弊案，檢調過濾扣案的是知公司相關事證後，另查出郭克銘除了在立委收賄弊案擔任白手套，還涉嫌於2016年至2019年間，向早年曾被國民黨侵占土地的政治受難者遺族及建商，誆稱可遊說立委修改促轉條例，協助建商取得相關土地及開發的機會，以此手法向政治受害者遺族及建商，詐騙超過500萬元的款項，最後卻不了了之。

郭克銘先前捲入立委收賄案，因充當白手套而被判刑2年、另有8月徒刑可易科罰金，緩刑5年，支付公庫600萬元。丁復華則於立委收賄案偵查期間轉為污點證人，獲輕判1年10月、緩刑4年。

曾捲入立委收賄弊案的時任立委廖國棟辦公室主任丁復華。（資料照）

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