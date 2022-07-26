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    印太安全對話》美參議員：美應採「戰略清晰」政策

    美國共和黨聯邦參議員韋克爾表示，為了嚇阻中國的侵略並保衛台灣，美國應採取「戰略清晰」政策。（圖擷取自凱達格蘭論壇YouTube）

    美國共和黨聯邦參議員韋克爾表示，為了嚇阻中國的侵略並保衛台灣，美國應採取「戰略清晰」政策。（圖擷取自凱達格蘭論壇YouTube）

    2022/07/26 17:52

    〔記者黃靖媗／台北報導〕面對中國持續強化軍備、戰機持續侵擾台灣空域的威脅，今日線上參與「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」的美國共和黨密西西比州聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）表示，為了嚇阻中國的侵略並保衛台灣，美國應採取「戰略清晰」政策，不僅美國需要足以超過中國部署的強大海軍艦隊，台灣也應該要有充足可用的飛彈、衛星，與網路能力，才能發揮「非對稱」（Asymmetric）的優勢。

    韋克爾表示，隨著中國共產黨即將召開第20次全國代表大會，習近平藉由壓制香港民主、種族滅絕維吾爾族等惡行，更加殘暴地鞏固權力並強化獨裁專制體系，最危險的是，習近平似乎將台灣的存在視為對他獨裁統治的威脅，台灣是個蓬勃的民主政體，證明了民主可以生根於儒家文化的土地上。韋克爾指出，我們應該嚴正看待獨裁者明目張膽的威脅，當習近平一再表明，必要時將武統台灣，就必須嚴肅面對並加以嚇阻，他身為美國聯邦參議員軍事委員會成員，將致力確保美國國防投資達成拜登所說的「保衛盟友台灣」。

    韋克爾也強調，僅用強烈的言詞威嚇，效果有限，為了嚇阻中國的侵略並保衛台灣，美國應採取戰略清晰政策，正如美國前總統雷根所言，應「以實力締造和平」，進行最大規模的國防戰備強化。

    韋克爾認為，美國也應大幅增加《太平洋威懾倡議》（Pacific Deterrence Initiative）的預算，統合印太地區各軍事基地及系統的戰力，成功在戰略上阻絕中國，並強調除了美國需要有足以超過中國部署的強大海軍艦隊之外，台灣也應該有充足可用的飛彈、衛星、網路能力，才能發揮「非對稱」的優勢，美國國會近年來持續增加相關軍事支出，但也需要台灣、日本、南韓等太平洋盟友同步強化軍事能力，並且更加大膽地思考如何增強軍備戰。

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