北市教育局長公務群組分享黃珊珊新書 辯稱「沒鼓勵購買」

台北市議員李柏毅發現，台北市教育局長曾燦金竟於深夜在北市教育局主管群組分享黃珊珊出書的報導。 （李柏毅提供）

2022/07/26 17:59

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市副市長黃珊珊有意參加年底台北市長選舉，黃雖未宣布辭職參選，近來卻推出新書。台北市議員李柏毅發現，台北市教育局長曾燦金竟於深夜在北市教育局主管群組分享黃珊珊出書的報導，痛批太誇張。不過曾卻解釋，他只有分享資訊、沒有鼓勵買書，讓李聽到直呼曾是非不分，「我覺得你該下台了！」

台北市議會今天下午進行教育部門質詢，李柏毅質詢就先詢問曾燦金，若黃珊珊參選台北市長，教育局對於市府參選人是否該保持行政中立，曾表示「沒有問題，但會依現況跟規定處理」。李隨即貼出一張教育局主管LINE群組截圖，圖中可見曾燦金深夜11點多在群組分享黃珊珊出新書的報導，李怒批「你覺得適合嗎？」、「黃珊珊副市長出書，你在公務群組幫她promote（宣傳）？」

曾燦金看到解釋，這是教育局主管群組，但非一級主管公務群組，而是溝通平台。他也強調自己沒有評論或鼓勵買書，這只是媒體報導內容，現在不管有兩組、三組參選人，相關資訊都會告訴同仁。李聽到痛批，「這樣萬安委員要出書、陳時中要出書，你會不會po？」曾聽到馬上安靜不答，李也大酸「不要再扯了，有錯就認」。李說，公務群組應該進行政策討論、事務傳達，曾卻在群組貼出黃珊珊出書內容？

曾燦金表示，相關媒體報導都會分享，至於應不應該分享是價值判斷問題，而且他也沒有要求大家支持黃珊珊，曾也說，「如果李議座出書，我也會照po」。李柏毅聽到馬上表示「不需要！這是公務群組，你沒有資格po我的東西」。

李柏毅說，黃珊珊的書籍有在賣他也知道，但曾燦金身為台北市教育局長，竟帶頭po出賣書內容，李質疑，曾擔任局長5年多，「我覺得你該下台了，連這種是非都沒辦法分」。曾解釋，這只是媒體報導，李聽到反批，「乾你什麼事？你媒體人哦？你新聞局的？」曾則回答，他只是想傳達資訊相關同仁了解。

李柏毅最後表示，他會在總質詢詢問黃珊珊是否認為有問題，李也大酸，如果曾燦金覺得沒有問題，「以後所有群組隨便po，因為教育局長說沒問題！」

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