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    開學未打滿3劑不能到校？ 潘文忠：不會嚴厲要求

    有家長擔心，如果未打滿3劑，開學後將不能到校上課？教育部長潘文忠（右二）今明確表示，教育部不會嚴格要求，也呼籲各界對狀況特殊的學生要有同理心。（記者林曉雲攝）

    有家長擔心，如果未打滿3劑，開學後將不能到校上課？教育部長潘文忠（右二）今明確表示，教育部不會嚴格要求，也呼籲各界對狀況特殊的學生要有同理心。（記者林曉雲攝）

    2022/07/26 17:48

    〔記者林曉雲／高雄報導〕中小學將於8月30日新學年開學，政府鼓勵民眾及孩童接種疫苗，有家長擔心是否會被強制要求須打滿3劑才能到校上課？教育部長潘文忠今在全國教育局長會議記者會中明確表示，施打疫苗對於防疫有正面的功能，但教育部不會明文要求學生須打滿幾劑才能到校，對於因特殊狀況無法打滿幾劑的學生，也呼籲各界要有同理心，不要「另眼相看」。

    師生及家長關注新學年學校的防疫措施，潘文忠說明，距離8月30日中小學開學仍有一段時間，政府的防疫大方向是逐步回歸正常生活，教育部會和指揮中心作緊密連繫，校園防疫物資如快篩劑等，在開學之前，都會準備妥善，依過往2年多的防疫經驗，相信縣市教育局處和學校都可充裕地因應落實防疫工作。

    對於有些學生無法打疫苗，或因為曾打疫苗而發生心肌炎等副作用而無法施打第3劑等，潘文忠表示，教育部不會訂定明確嚴格的條件，不會要求學生要打滿幾劑才能到學校，對於適合施打疫苗的孩子，政府鼓勵家長帶孩子接種疫苗，因疫苗對防疫確實有正面的功能，但身體評估不適合，特殊狀況而無法打滿幾劑的學生，並不適宜有嚴厲的要求，也呼籲大家勿另眼相看。

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