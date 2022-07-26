被柯P點名敬老金「禍首」 許立民：永遠記得2014競選承諾

台北市長柯文哲（右）將取消敬老金怪罪前社會局長許立民（左）。（資料照）

2022/07/26 17:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今天（26日）首度鬆口，指稱當初台北市突然取消敬老金「是錯的」，但怪罪當年擔任社會局長的許立民惹出事後來又「跑掉」；對此，許立民表示，感謝7年來柯文哲與北市府無懼民意壓力、力挺此政策，尤其在面對社會輿論、誤解及議會砲火下，「市長仍用盡方法堅守價值」，強調永遠記得2014年競選承諾「要留下什麼樣的台灣給下一代」，「一次性普發敬老金」終究無益於生養照顧。

柯文哲今天接受媒體人黃暐瀚專訪時稱，當年突然取消敬老金手段太激烈，「就是錯的」，怪罪當初提出意見的許立民，稱最氣許立民「事情是你惹出來，結果就跑掉」，自稱原要許立民在第二屆市長任期接任副市長設法解決，許立民卻「逃回台大」，留下他面對「老人的指責」。

許立民稍早回應時展現氣度，仍感謝柯文哲及市府「無懼民意壓力」、力挺此政策，尤其在此漫長過程中，面對社會輿論及部分人誤解反彈，後又遭議會猛烈炮火質詢，但柯文哲堅決提出覆議、提請行政院解釋等，用盡一切可能方式堅守當初所相信的價值，雖結果仍不敵議會多數人決定。

許立民表示，在選票最大化的政治生態下，堅持此政策本就不討好，但自己永遠記得得2014年競選承諾「要留下什麼樣的台灣給下一代」，一次性普發敬老金，終究無益於生養照顧。

許立民強調「莫忘初衷」，此堅持理念過程中需要大家共同扶持，也感謝願意支持此理念的所有人，「這一路大家辛苦了」。

台北市長柯文哲（右）將取消敬老金怪罪前社會局長許立民（左）。（資料照）

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