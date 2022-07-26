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    中共抗議如影隨形 游錫堃：怕我在國際上不出名

    立法院長游錫堃率團25日抵達法國。（圖擷取自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃率團25日抵達法國。（圖擷取自游錫堃臉書）

    2022/07/26 17:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院長游錫堃率團25日抵達法國，將參訪法國國會，與法國議員相見歡。他在臉書表示，期待接下來在法國的行程一切順利。游錫堃接受媒體訪問時表示，他走到哪裡，中共就抗議到哪裡，「中共很怕我在國際上不出名，都在幫助我，真的非常感激他們」。中共的抗議，他現在都當成吃飯睡覺一樣，「是一定需要的」。

    游錫堃在臉書指出，這兩天到台灣駐巴黎代表處跟新設的駐普羅旺斯辦事處，慰問在最前線打拼的外交同仁們，也見到很多在法國的僑胞朋友。他與訪團成員、國民黨立委孔文吉與萬美玲、民眾黨立委張其祿、民進黨立委黃世杰，在參加幾場的會議中，也都有聽到法國肯定我國外交部跟僑胞的聲音，很欣慰也很感動。

    游錫堃受訪時強調，自他上任後，法國國會已有3團訪台並參訪立法院，也邀請台灣議員回訪法國。而對於法國國會友台小組敦促政府關心台灣不遺餘力，他表示感激。

    游錫堃強調，台法關係正漸進式發展。俄烏戰爭後，台灣國際地位有更多人關心，例如出現「今日烏克蘭，明日台灣」等說法。美、日、澳、加，及法、英等國都非常關切印太地區局勢，這些關心都與台灣有直接或間接的關係。

    立法院長游錫堃率團25日抵達法國，參訪法國國會。（圖擷取自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃率團25日抵達法國，參訪法國國會。（圖擷取自游錫堃臉書）

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