為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台北市議員追問大巨蛋投資計畫 體育局長越講樓越歪...

    遠雄公司7月初已提送「大巨蛋」新版投資執行計畫書，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天說，會辦職棒比賽，但哪個球團主球場還沒確認。（資料照，記者王藝菘攝）

    遠雄公司7月初已提送「大巨蛋」新版投資執行計畫書，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天說，會辦職棒比賽，但哪個球團主球場還沒確認。（資料照，記者王藝菘攝）

    2022/07/26 17:31

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠雄公司7月初提送「大巨蛋」新版投資執行計畫書，台北市政府正審查，市議員苗博雅今（26日）下午質詢，認為新版投資計畫書影響市府權利金收入，讓遠雄獲利擴大；台北市體育局長李再立說，他還沒看過計畫書，「收入可能會變」，但「整體改變不大」；苗博雅馬上「抓包」，指李再立沒看過計畫書，何以確定？更質疑柯市府重蹈馬市府的覆轍，掉進陷阱被遠雄牽著鼻子走。

    苗博雅追問大巨蛋運動賽事比例是否談妥？大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，「已在談」、「快收尾」，現在還無法肯定的回答；李再立隨即表示，現在計畫書核定時間是難題，因為牽涉「使用執照」給予；苗博雅聽聞後驚訝說，「投資計畫書」跟「使照」綁一起完全不對，一直被遠雄牽著鼻子走，李再立趕緊解釋，跟「使照」沒關係。

    台北市議會下午進行教育部門質詢，苗博雅問，大巨蛋新版投資計畫書內容，體育場館是否規畫成為職棒場地、球場使用？一場比賽跟球團收多少錢？陳世浩回答，會辦職棒比賽，但哪個球團主球場還沒確認，要跟職棒談，場租部分還要洽商。

    苗博雅質疑，市府委託安侯企業管理公司的權利金評估案，是依據2020年版投資計畫書規劃，新版投資計畫書改變，安侯評估還算數嗎？李再立說，安侯當時有做市場調查，並非全按照遠雄所提送的數字。

    但苗博雅認為，投資計畫書變了，計算權利金前提也改變，李再立表示，計算是預期收入會改變，但整體體結構比例改變不會很大，必須談好才送進來，苗反問，沒看過投資書怎麼知道變化不大？陳世浩說，安侯當時已經把計畫比例往上拉，用場租概念去處理。

    苗博雅說，遠雄新投資計劃7月才送進來，場租規劃都不知道、投資計畫還沒核定，就拿去會計師去評估收多少權利金，跟遠雄談好，投資計畫書又改，怎麼能斷言市府收取權利金沒有吃虧，李再立此時坦言，確實是個雞生蛋、蛋生雞的問題。

    苗博雅表示，市府蓋大巨蛋從頭到尾被遠雄牽著走，遠雄可以從投資計畫書有更大獲利空間，從馬市府到柯市府同樣狀況不斷上演，當時馬市府議約權利金都不見，掉入陷阱；原本場租以票箱收入10%的規劃，一場球賽觀眾3萬人、一張1千元，場租等於2、300萬元，哪個球團願意負擔。

    陳世浩強調，市府分潤是採取比例，如果遠雄營收項目擴增，還是依照營收去分潤，增加越多就收越多，變蚊子館也是要繳錢，議會先前也提到運動賽事比例要達50％，目前市府一直跟遠雄再談，投資計畫書核定就會談妥。

    台北市議員苗博雅（右）今天質詢台北市體育局長李再立（左）。（翻攝台北市議會網站）

    台北市議員苗博雅（右）今天質詢台北市體育局長李再立（左）。（翻攝台北市議會網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    游淑慧爆遠雄偷渡大巨蛋7千坪商場給SOGO 體育局：一定會查
    2022/07/26 15:47

    游淑慧爆遠雄偷渡大巨蛋7千坪商場給SOGO 體育局：一定會查
    遠雄涉大巨蛋等4案審結 北院10月28日宣判
    2022/07/18 13:20

    遠雄涉大巨蛋等4案審結 北院10月28日宣判

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    大巨蛋互槓！花敬群酸別期待放水 蔡炳坤嗆：水在你家要怎麼放
    2022/07/08 17:54

    大巨蛋互槓！花敬群酸別期待放水 蔡炳坤嗆：水在你家要怎麼放
    討論社子島、大巨蛋 台北市政府拜會內政部
    2022/07/07 19:03

    討論社子島、大巨蛋 台北市政府拜會內政部
    大巨蛋演唱會佔6成 簡舒培轟柯文哲：著急剪綵放水遠雄
    2022/07/07 17:31

    大巨蛋演唱會佔6成 簡舒培轟柯文哲：著急剪綵放水遠雄
    郝龍斌批大巨蛋快變弊案 柯文哲：幫他善後還恩將仇報
    2022/07/01 16:38

    郝龍斌批大巨蛋快變弊案 柯文哲：幫他善後還恩將仇報
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播