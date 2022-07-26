台北市議員追問大巨蛋投資計畫 體育局長越講樓越歪...

遠雄公司7月初已提送「大巨蛋」新版投資執行計畫書，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天說，會辦職棒比賽，但哪個球團主球場還沒確認。（資料照，記者王藝菘攝）

2022/07/26 17:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠雄公司7月初提送「大巨蛋」新版投資執行計畫書，台北市政府正審查，市議員苗博雅今（26日）下午質詢，認為新版投資計畫書影響市府權利金收入，讓遠雄獲利擴大；台北市體育局長李再立說，他還沒看過計畫書，「收入可能會變」，但「整體改變不大」；苗博雅馬上「抓包」，指李再立沒看過計畫書，何以確定？更質疑柯市府重蹈馬市府的覆轍，掉進陷阱被遠雄牽著鼻子走。

苗博雅追問大巨蛋運動賽事比例是否談妥？大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，「已在談」、「快收尾」，現在還無法肯定的回答；李再立隨即表示，現在計畫書核定時間是難題，因為牽涉「使用執照」給予；苗博雅聽聞後驚訝說，「投資計畫書」跟「使照」綁一起完全不對，一直被遠雄牽著鼻子走，李再立趕緊解釋，跟「使照」沒關係。

台北市議會下午進行教育部門質詢，苗博雅問，大巨蛋新版投資計畫書內容，體育場館是否規畫成為職棒場地、球場使用？一場比賽跟球團收多少錢？陳世浩回答，會辦職棒比賽，但哪個球團主球場還沒確認，要跟職棒談，場租部分還要洽商。

苗博雅質疑，市府委託安侯企業管理公司的權利金評估案，是依據2020年版投資計畫書規劃，新版投資計畫書改變，安侯評估還算數嗎？李再立說，安侯當時有做市場調查，並非全按照遠雄所提送的數字。

但苗博雅認為，投資計畫書變了，計算權利金前提也改變，李再立表示，計算是預期收入會改變，但整體體結構比例改變不會很大，必須談好才送進來，苗反問，沒看過投資書怎麼知道變化不大？陳世浩說，安侯當時已經把計畫比例往上拉，用場租概念去處理。

苗博雅說，遠雄新投資計劃7月才送進來，場租規劃都不知道、投資計畫還沒核定，就拿去會計師去評估收多少權利金，跟遠雄談好，投資計畫書又改，怎麼能斷言市府收取權利金沒有吃虧，李再立此時坦言，確實是個雞生蛋、蛋生雞的問題。

苗博雅表示，市府蓋大巨蛋從頭到尾被遠雄牽著走，遠雄可以從投資計畫書有更大獲利空間，從馬市府到柯市府同樣狀況不斷上演，當時馬市府議約權利金都不見，掉入陷阱；原本場租以票箱收入10%的規劃，一場球賽觀眾3萬人、一張1千元，場租等於2、300萬元，哪個球團願意負擔。

陳世浩強調，市府分潤是採取比例，如果遠雄營收項目擴增，還是依照營收去分潤，增加越多就收越多，變蚊子館也是要繳錢，議會先前也提到運動賽事比例要達50％，目前市府一直跟遠雄再談，投資計畫書核定就會談妥。

台北市議員苗博雅（右）今天質詢台北市體育局長李再立（左）。（翻攝台北市議會網站）

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