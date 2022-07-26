郭國文︰日美台隱性同盟浮現 何志偉︰台日軍工產業有合作空間

郭國文（左三）與何志偉（左二）出席「俄烏戰爭與經濟安全保障下的台日經貿科技合作」座談會。（記者陳政宇攝）

2022/07/26 17:17

〔記者陳政宇／台北報導〕俄烏戰火延燒，同處東亞第一島鏈的台、日關係引發關注。立法院「亞東國會議員友好協會」會長、民進黨立委郭國文今（26）日表示，日美台隱性同盟在在中國的威脅下儼然浮現，台日應透過日本版「台灣旅行法」加以結構化；副會長、立委何志偉則指出，台日兩國習慣配合美國及美製武器系統，在軍工產業上存在戰略合作空間。

何志偉今日在「俄烏戰爭與經濟安全保障下的台日經貿科技合作」座談會表示，對於習慣配合美國及美製武器系統的台、日兩國來說，雙方在軍工產業上存在戰略合作空間，盼未來能藉由美日同盟或台美同盟等機制來深化。

何志偉也談到，美中貿易戰以及全球晶片荒等因素影響，台灣半導體產業提升至關鍵且戰略地位，同時受惠於5G、AI等趨勢，需求持續推動台灣半導體成長。近年來日本的半導體設備與材料實力堅強，與台灣半導體產業形成互補關係，日商參與能就近供應台廠，對台日企業來說屬於互利互惠的投資，另方面也讓台灣的半導體生態系更為健全。

針對「後安倍時期」的狀態，郭國文表示，目前安倍派面臨權力重組，是否持續追隨安倍路線，還沒有明確的討論，未來可以觀察安倍派成員是否堅持安倍主張，對岸田政府施壓。從參院改選後，可以觀察到日本首相岸田文雄不只表態要落實修憲，更不顧左派反對，堅持要為安倍舉辦國葬，以及岸田透過參與G7等組織，藉由區域政治來影響國際對於台海周邊的態度，手法與立場都與安倍類似。

郭國文說，過去日本僅強調周邊「事態」，以事件的概念為主，如今不管是對台海的重視，還是「台灣有事」，都有明確的地理位置，概念的轉移明顯不同，更凸顯日本對台灣越來越重視。

今年是中日建交50週年，更值得探討台日新關係的發展，郭國文分析，安倍先前一直要求美方對台的政策，應從戰略模糊轉為清晰，暗示著美國若明確表態，日本也會跟進，從中看出日本有意強化對台關係的意圖。台灣必須跟上日方的態度，因此他積極推動日本版的「台灣關係法」，透過實質外交在有限的框架內進行突破。

開南大學國家既區域發展研究中心主任陳文甲指出，岸田因為有連任考量，有安撫安倍派的壓力，因此會繼承安倍路線，讓台日關係成為美中博弈下的「離岸制衡策略」的最佳協作者。除了透過制定「台日旅行法」，同時也應透過貿易協定深化經濟安保面向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法