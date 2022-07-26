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    柯文哲評太內斂不利選舉 黃珊珊：若恢復自由可更自在

    台北市副市長黃珊珊表示，自己是律師出身，習慣嚴肅面對每件事，當上副市長時也有框架限制，「若恢復自由可以更自在一點」。 （記者鄭名翔攝）

    台北市副市長黃珊珊表示，自己是律師出身，習慣嚴肅面對每件事，當上副市長時也有框架限制，「若恢復自由可以更自在一點」。 （記者鄭名翔攝）

    2022/07/26 17:06

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲點評下屆市長參選人，認為副市長黃珊珊太內斂、國民黨的蔣萬安「更糟糕」、民進黨的陳時中「很會講幹話」；對此，黃珊珊表示，自己是律師出身，習慣嚴肅面對每件事，當上副市長時也有框架限制，無法像當議員時自在，顧及形象無法全然放得開，「若恢復自由可以更自在一點」。

    黃珊珊今出席台北好社企111年度ESG產業媒合啟動記者會，會後受訪時被問及柯文哲自認在北市的「仇恨值」有20％、恐影響黃珊珊後續選情等，黃珊珊則認為，沒有人可獲全部人都喜歡，相信不會有人想用仇恨評斷、看待任何事，柯文哲僅是表達有很多人不喜歡他，但此為正常的事情，也無所謂包袱問題，此屬個人喜好，沒必要討好每個人。

    至於被柯文哲點評太過內斂、放不開，恐難爭取選票，黃珊珊則表示，自己出身律師，習慣嚴肅看待事情，之後擔任副市長還是有所框架、必須顧及形象等，無法全然放得開，此是身份也是個性問題，自己將盡力而為，「若恢復自由可以更自在一點」。

    黃珊珊重申，自己從未計算選票，每天把該做的事情做好、供大眾公評，自然就可獲得認同，倘若每天計算選舉、想政黨顏色與選票，不僅無意義，「日子也不用過了」。

    至於蔣萬安今公布競選團隊，網羅諸多老將，使陣容成員歲數合計675歲；黃珊珊笑稱此提問「好像是要陷害我」，再強調他人的事並非由自己評論，而是交由市民決定好壞。

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