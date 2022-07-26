砍敬老金甩鍋下屬遭議員齊轟 柯文哲又被抓包打臉自己的證據

台北市議員林亮君找出2017年柯文哲在臉書的PO文，批評柯文哲當年講得一副勇敢承擔，現在通通推給別人，令人無言。（資料照）

2022/07/26 17:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲堅決反對重陽敬老金，今年雖照議會要求編列預算恢復發放，但仍屢抱怨是「債留子孫」，不過他今接受網路節目專訪時，竟說當年突然取消敬老金「就是錯的」，並說此事是前北市社會局長許立民惹出來；台北市議員林亮君找出2017年柯文哲在臉書的PO文，批評柯文哲當年講得一副勇敢承擔，現在通通推給別人，令人無言。

柯文哲在2017年10月2日臉書上PO表示，「不分貧富通通發放的重陽敬老金，幾乎沒有一個社會學者認為這是一項好政策，但長久以來，因為可以討好選民，所以沒有人敢取消。如何運用重陽敬老金這筆一次性的經費，重新打造一個更完整、更長久的老人照護與福利系統，反而是一項艱苦的工作。而我們選擇了後者。」

柯文哲今表示，當年突然取消敬老金手段太激烈「就是錯的」，怪罪當初提出意見的許立民，稱最氣他「事情是你惹出來，結果就跑掉」，而自己原要許立民在第二屆任期接任副市長設法解決，但他卻「逃回台大」，留下自己面對「老人的指責」。

林亮君表示，現在柯市長責怪前下屬怎麼落跑，突然取消敬老金是錯的，難道當年是有人逼著市長取消敬老金嗎？好的管理者，對於所有的決策結果都必須一肩扛起、概括承受，應堅持實踐進步價值。

議員簡舒培也批評，柯文哲過去不願普發敬老金，說是他的從政核心價值，還說對議會的敬老金發放自治條例提覆議，是進步價值、不容倒退，如今把砍敬老金的責任，推給許立民，完全展現柯文哲的管理學，出事就推給屬下就對了。

簡舒培酸，柯文哲完全展現柯p管理學的核心價值及標準SOP，刻薄寡恩、過河拆橋、爭功諉過、卸責屬下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法