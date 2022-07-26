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    男持鐮刀闖醫院只為見女友 法院考量他「極度思念」給緩刑

    陳男持鐮刀闖醫院只為見生病女友，北院考量他會犯案是出於「極度思念」，依法判刑同時給予緩刑機會。（資料照）

    陳男持鐮刀闖醫院只為見生病女友，北院考量他會犯案是出於「極度思念」，依法判刑同時給予緩刑機會。（資料照）

    2022/07/26 16:52

    〔記者溫于德／台北報導〕陳男思念住院女友，也想替女友辦理出院，卻因為醫院認為病人身體狀況差，他也不是丈夫或直系親屬而拒絕，他竟持2把鐮刀突圍，台北地院考量他的犯罪動機是出於「極度思念」，經偵、審已知所警惕，依強制未遂判刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。可上訴。

    不幸的是，這對情侶雖然在去年11月結為連理，女友不到半年卻已身亡。

    判決指，女友於去年10月1日前某日入住醫院，陳男因久未見到情人，10月1日當天下午2時許，赴醫院想探病並為女友辦理出院；但醫院認為女友身體狀況不佳，他也不是女友的丈夫或直系親屬而拒絕。

    陳男不死心，1小時後，帶2把鐮刀重回醫院，先對保全揮刀，奪刀保全手臂被劃傷，他接著衝向管制台揮刀再劃破雨傘；保全後來呼叫支援並報警，他才放下鐮刀，並遭保全合力壓制在地，警方趕到後將他逮捕。

    北院認為，陳男在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間，不顧醫療體系忙碌，毫不尊重醫院出院及探病規定，在探視女友未果情況下，竟不思以理性態度處理，對醫院人員施以強暴、脅迫行為，但考量他認罪，目前正接受酒癮治療，以及他是出於「極度思念」才犯案，依法判刑，並給予緩刑機會。

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