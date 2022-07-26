非法募608萬美元有價證券 張平沼夫婦確定可易科罰金免關

金鼎證券創辦人張平沼。（資料照）

2022/07/26 17:01

〔記者吳政峰／台北報導〕金鼎證券創辦人張平沼與妻子陳淑珠，涉於2005年間未經核准對外募集有價證券，並由金鼎證券與金鼎投顧配合辦理相關業務，合計募集608萬美元，一審分被台北地院依違反證券交易法判刑10月；二審高等法院考量2人與被害人和解，26日改判張4月、陳2月15日，均可易科罰金。2人均不得上訴確定。

判決指出，2005年間，張平沼與陳淑珠在未經金管會核准的情況下，涉對外募集美國PEM集團旗下GVEC公司發行的有價證券PSB1，共非法募集608萬美元資金，募集期後又銷售美金100萬元。在募集期間，因銷售狀況不佳，無法達成預定發行目標，陳淑珠又用胞妹名義成立一間紙上公司，由這間公司承購PSB1共945萬美元。

張平沼夫婦被控明知PSB1屬證券交易法所規範的有價證券，若要募集，除了要符合私募程序，也應送主管機關金管會申報生效後才可進行，但卻以紙上公司買入的PSB1作為買賣標的物，向不特定人募集。

一審北院認定2人觸犯修正前的證交法「非法募集有價證券罪」，影響投資人權益，各判刑10月，並併科罰金120萬元。

二審高院指出，張平沼、陳淑珠等被告規避證券交易法管制，吸取市場上資金，非但破壞金融及社會經濟秩序，亦對國家金融秩序管理造成危害，且影響投資人權益，惟考量張已與大多數投資人和解並賠償損失等一切情狀，審酌2人適用「中華民國九十六年罪犯減刑條例」，評議後判張減為4月，併科罰金50萬元、陳減為2月15日，併科罰金40萬元，2人均不得上訴確定。

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