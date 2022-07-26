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    印太安全對話》美友台議員：對台軍售是嚇阻中國最有效手段

    針對台海安全議題，巴爾表態支持美國對台軍售，而他身為眾議院外交委員會的一員，也將致力於強化台美特殊夥伴關係。（擷取自凱達格蘭論壇YouTube）

    針對台海安全議題，巴爾表態支持美國對台軍售，而他身為眾議院外交委員會的一員，也將致力於強化台美特殊夥伴關係。（擷取自凱達格蘭論壇YouTube）

    2022/07/26 16:58

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國肯塔基州共和黨籍眾議員巴爾今日以預錄影片的方式，參與「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，針對台海安全議題，巴爾表態支持美國對台軍售，這是嚇阻中國最有效的手段，而他身為眾議院外交委員會的一員，也將致力於強化台美特殊夥伴關係。

    在今年2月俄羅斯非法入侵烏克蘭之前，中俄發表聯合聲明表示兩國的同盟不受限制，之後中國便對俄國的罪行置若罔聞，巴爾表示，現在是美國向世界全面揭露中共與俄羅斯邪惡聯盟的時機，這也是他提出「評估習近平如何干預和破壞美國對俄羅斯制裁法案」（Assessing Xi's Interference and Subversion Act，簡稱『軸心法（AXIS Act）』）的原因，該法要求美國國務院向國會提交有關中共在俄羅斯入侵烏克蘭前後，對俄羅斯提供援助的報告，已於本月中旬在兩黨議員的支持下通過聯邦眾議院。

    巴爾指出，當世界各地的獨裁者正挑戰以規則為基礎的國際秩序，民主國家的團結一致、相互支持便顯得格外關鍵，他強烈支持美國對台軍售，這是嚇阻中國最有效的手段。

    最後，巴爾也鼓勵日本及世界其他國家與台灣站在一起，合力反制中國的經濟脅迫及軍事侵略，他身為眾議員外交委員會的議員，也將致力強化台美特殊夥伴關係。

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