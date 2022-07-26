安倍外交顧問示警：中國恐試圖操縱2024總統大選

日本前首相安倍晉三顧問、慶應義塾大學教授谷口智彥。（擷取自凱達格蘭論壇直播）

2022/07/26 16:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部與遠景基金會今（26）日舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，安倍內閣時期特別顧問、慶應義塾大學教授谷口智彥強調，接下來的5年是台灣、日本、美國、澳洲、印度和其他所有熱愛自由的國家必須在政治與軍事上群策群力的關鍵時刻；谷口並示警，有鑒於2027年是中共建軍百年，習近平作為中共領導人的資格將受到嚴格檢視，因此中國或將集中火力操縱台灣2024年的總統大選。

記者出身的谷口智彥為安倍晉三的外交顧問，長期擔任安倍的英文演講稿撰稿人，也多次跟隨安倍出訪。

谷口智彥首先感謝各界對安倍的弔唁，也提到安倍確實非常想來台灣，想跟一些智庫與學者進行交流。台灣是最重要的議題之一，安倍非常有決心拿自己的政治資本推進此事，他原本已經準備好要大展身手，可惜壯志未酬。

谷口說明，安倍深知日本無力同時應對來自三方向的三個非民主核武國家威脅，包括中國、北韓與俄羅斯，因此安倍試圖與俄羅斯總統普廷締結和平協議，以減少來自北方的威脅，並期盼將有限的防衛資源集中在西南地區。

谷口強調，接下來的5年，是台灣、日本、美國、澳洲、印度和其他所有熱愛自由的國家，必須在政治與軍事上群策群力的關鍵時刻。有鑒於2027年是中共建軍百年，習近平作為中共領導人的資格將受到嚴格檢視，因此中國或將集中大外宣機器的火力，試圖操縱台灣2024年的總統大選。當中國解放軍慶祝建軍百年之際，習近平將更渴望併吞台灣，實現所謂的「中國夢」。

谷口認為，日本與美國等國應協助台灣多參與國際組織，因為台灣並非聯合國會員國，其他國家能提供的協助可能會大大減少，也有很多國家擔心來自中國的經濟報復。因此，美國與日本是最可能採取行動保護台灣的2個國家。

另一方面，谷口也建議，台灣的政界應暫時擱置台日2國在尖閣諸島（釣魚台）的主權爭議，因為毫無疑問地，中國將透過此議題在台日關係裡面見縫插針、挑撥離間。

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