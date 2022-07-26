柯文哲砍敬老金甩鍋前社會局長 黃珊珊：錯在溝通過程很糟糕

台北市副市長黃珊珊認為，過去取消重陽敬老金做法錯在溝通過程很糟糕。（記者鄭名翔攝）

2022/07/26 16:51

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲首度鬆口稱，突然取消敬老金「是錯的」，但怪罪前社會局長許立民惹事後又逃掉；台北市副市長黃珊珊今表示，當時擔任議員也認為做法太過草率，未先經完整溝通倡議是施政最大忌諱，但北市府已在財政紀律與老人福利間求取平衡點，未來在財政許可下必會發放，而過去則是錯在「溝通過程很糟糕」。

黃珊珊今出席台北好社企111年度ESG產業媒合啟動記者會，會後受訪時被問及柯文哲將敬老金爭議怪罪許立民則回應稱，柯初上任時自己身為議員，當時也覺得作法太過草率，許多長輩都已開戶、繳交資料，才臨時被告知取消發放，才令長輩們十分生氣，「連我媽媽都很生氣」。

黃珊珊認為，取消敬老金未經完整溝通、倡議，此為施政上最大忌諱，因此過去最大錯誤在於「溝通過程很糟糕」。

黃珊珊幫柯文哲緩頰稱，台北市於此7年間增加許多老人福利預算，包括每個月480點敬老卡點數、補助長輩健保費等，加上近年來振興活動也盡量在預算範圍額度內，使長輩能充分運用各項福利，讓許多老人家受惠、相信大家也沒這麼生氣。

黃珊珊強調，既然台北市議會已通過自治條例、要求恢復發放敬老金，北市府也在謹守財政紀律下，採歲入歲出剩餘的2年平均值取10％作為財源，在財政收入有餘裕情況下必會持續發放，相信長輩們也樂見敬老金與其他市政建設兼顧，此對年輕世代與長輩們都是取得折衝的平衡點。

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