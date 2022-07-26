國民黨：陳時中忽視台灣醫師貢獻 當中共同路人？

國民黨黨史館主任林家興。（資料照）

2022/07/26 16:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨台北市長參選人陳時中在其傳記書「溫暖的魄力」中推崇中共毛澤東接班人林彪是「帶兵又帶心」，國民黨今日下午質疑，陳時中回顧防疫成績，竟然首先吹捧共產黨，忽視為台灣防疫貢獻巨大的醫護團隊，以及配合防疫的台灣人民，難道選個首都市長，還需要特別當「中共同路人」討對岸歡心？

國民黨表示，台灣防疫有成，有賴全台基層醫護全心全意奉獻，全體人民配合政府防疫措施，才能夠在過去一段時間阻絕疫情於境外，陳時中新書中並未首先感謝醫護與人民的付出，竟然歌頌毛澤東的接班人、造成無數百姓死難的共產黨人林彪，讓人頗感詫異。

國民黨指出，陳時中在毫無超前部署的情況下，貿然鬆綁「3+11」管制與開放邊境，造成台灣超過400萬人染疫，破8000人死亡，全民排隊爭搶疫苗快篩的苦果，在其新書中輕描淡寫，認為數字與鄰近國家相比相當低，但其實台灣染疫死亡率與周遭先進國家如日、韓、星相比，並不算低，而且陳時中竟在新書中認為若超前部署買到疫苗，也來不及產生抗體，這種荒謬絕倫的言論，竟由曾任指揮官的人白紙黑字寫出，令人震驚困惑！

國民黨黨史館主任林家興補充指出，陳時中拿林彪與陳誠做對比是不懂歷史，更是相當諷刺。

他說，林彪雖然在中共內部晉身高位，在專制政權下卻始終心神不安、如履薄冰，最後政變失敗出逃墜機而死，反觀陳誠將軍後來於中華民國政府播遷來台後擔任行政院長、副總統，陸續整編來台部隊，並推動改革幣制、穩定金融、推行土地改革、規劃地方自治，對台灣社會與經濟有深遠影響，造福台灣人民甚多。

林家興表示，陳時中不敬佩為台灣這塊土地奉獻良多的陳誠副總統，卻跑去吹捧共產黨的專制軍頭林彪，看在今日的台灣社會眼中，恐怕要對陳時中的思想與價值觀打上一個大大的問號。

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