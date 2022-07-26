司法院創設「查證人」調查營業秘密 洩密最重5年刑、境外也可管轄

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳說明「智慧財產案件審理法」修正案重點。（記者吳政峰攝）

2022/07/26 16:23

〔記者吳政峰／台北報導〕高科技產業是我國的經濟命脈，營業秘密近年來卻屢遭境外勢力竊取，不只嚴重影響經濟發展，還可能重創國安，司法院為了保護我國核心關鍵技術，日前通過「智慧財產案件審理法」修正案，創設了「查證人」制度，透過公正第三人調查營業秘密，避免原告、被告直接接觸資料；而若查證人本身洩密，即便犯罪地點在境外，亦可能面臨最重5年刑。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，營業秘密牽涉許多機敏資料，為了避免有人刻意藉由提告以窺知對方的核心技術，修正案仿效國外立法例，創設了「查證人」制度，也就是法官審案時，如果認為不宜讓原告或被告直接拿到對方的秘密，可委請公正客觀的查證人調查，減少資料外洩的可能性，

查證人掌握營業秘密後，若反被吸收而成為洩密的主角，張國勳指出，修正案課予查證人保密義務，只要查到外洩行為，一般營業秘密案件最重3年刑，國安營業秘密可達5年刑，且為了避免鑽漏洞、跑到境外洩密，修正案例外規定即便犯罪行為不在台灣，我國亦有管轄權。

而因訴訟而接觸到營業秘密者，法官可發「秘密保持命令」，禁止這些人洩密，修正案違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論，並提高刑責；亦一併引進境外違反秘密保持命令罪。此外，增訂非法人團體因其管理人、代表人、受雇人或其他從業人員執行業務違反秘密保持命令的併罰責任，及法人之負責人、非法人團體之管理人或代表人、自然人已盡監督防免義務的免責規定。

張國勳說明，修正案關於營業秘密訴訟保護制度修法重點，分為營業秘密案件改由智商法院專業審判；增修卷證資訊獲知權，保護營業秘密卷證內容；強化秘密保持命令運用制度；增訂營業秘密卷證去識別化的代號或代稱，以避免營業秘密外洩；違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論，並提高刑責；另引進境外違反秘密保持命令罪；增訂非法人團體因其管理人、代表人、受雇人或其他從業人員執行業務違反秘密保持命令的併罰責任，及法人之負責人、非法人團體之管理人或代表人、自然人已盡監督防免義務的免責規定；明定查證人違反查證目的，以不正方法使用因查證所知悉之營業秘密罪。

至於本次修正10大重點包括強化營業秘密訴訟保護、智慧財產案件集中審理、擴大採行律師強制代理、擴大專家參與審判、專利及商標救濟採行對審制、促進審理效能、解決實務爭議、紛爭解決一次性、司法E化升級、增訂被害人訴訟參與制度。

張國勳強調，根據司法院統計，各地院近3年（2019至2021年）審理違反營業秘密法刑事案件共有88人，審判後有罪67人，有罪率為76.1%，希望藉由本次修法，使護國群山安穩發展，並強化我國企業國際競爭力。

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