救國團61筆不動產移轉國有 墾丁、阿里山青年活動中心充公

黨產會主委林峯正（右）、副主委孫斌（左）舉行「認定社團法人中國青年救國團之財產為不當取得財產」記者會。（記者劉信德攝）

2022/07/26 15:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日認定，中國青年救國團名下財產中，61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得財產，應移轉為國有。另有9筆土地、建物已移轉他人所有，無法返還的，向救國團追徵2億4057萬3554元。

黨產會統計，救國團應移轉國有的建物，有金山青年活動中心、復興青年活動中心、巴陵山莊、員林青年育樂中心、南投縣團委會、日月潭青年活動中心、阿里山青年活動中心、曾文青年活動中心、梅山青年活動中心、墾丁青年活動中心、台東終身學習中心、天祥青年活動中心、花蓮學苑、觀雲山莊、澎湖青年活動中心、嘉義團委會、嘉義學苑、彰化縣團委會建物。

在土地部分，宜蘭縣金六結土地、中山區大直街土地、桃園市團委會土地、金門青年活動中心土地應移轉國有；土地及建物部分，位於台北市的張老師文化門市，以及苗栗縣團委會、桃園眷舍須移轉國有。

黨產會主委林峯正於記者會表示，救國團據點分布在全國各地，大家較熟悉的是青年活動中心，這次命移轉國有的不動產，包括金山、日月潭、阿里山、復興、曾文、墾丁青年活動中心，還有一些育樂中心及山莊。

林峯正說明，要移轉國有及追徵的是救國團部分的財產，其他沒在移轉範圍的財產，依黨產條例規定是屬於被推定的不當取得財產，仍然要面對調查，如果救國團未來要用，須依黨產條例向黨產會申請許可後才可使用。

林峯正強調，處分書今天下午就會送達救國團，救國團須於30天內將不動產移轉國有，否則後續將送強制執行。針對如果原本房子是在蓋國有土地上，現在房子收歸國有後，接下來國產管理機關會依照相關規定辦理，依規定也許可以出租，這個屆時要看國產管理機關的決定。

救國團財產移轉國有是否影響救國團業務？林峯正回應，救國團是一間提供商品服務的公司，跟消費者相關服務，例如有運動中心、活動中心及住宿、補習班等，救國團有提供相關服務，將來收歸國有的動作，會盡量考慮消費者的權益，在執行過程中，盡量不會傷害消費者的權益。

墾丁青年活動中心。（資料照）

阿里山青年活動中心。（資料照）

黨產會認定，救國團應移轉國有的建物及土地，有金山、復興、日月潭、阿里山、曾文、梅山、天祥、墾丁青年活動中心、巴陵山莊、觀雲山莊、員林青年育樂中心、花蓮學苑等。（黨產會提供）

行政院黨產會今日認定，中國青年救國團名下財產中，61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得財產，應移轉為國有。（黨產會提供）

黨產會調查國民黨附隨組織救國團過去從事校園監控、為黨服務，累積大量不當取得之不動產。（黨產會提供）

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