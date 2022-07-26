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    為論文案明考察新竹市調查站取消 曾銘宗：只是順延「一定會去」

    國民黨團26日召開「林智堅忘了是碩士？論文到底誰在寫？」記者會，總召曾銘宗（中）主持、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）出席。（記者塗建榮攝）

    國民黨團26日召開「林智堅忘了是碩士？論文到底誰在寫？」記者會，總召曾銘宗（中）主持、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）出席。（記者塗建榮攝）

    2022/07/26 16:39

    〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅台灣大學碩士論文遭控抄襲另位研究生、傳任職新竹市調查站的余正煌，立法院國民黨團規劃由司法及法制委員會召委陳以信安排考察新竹市調查站，但今下午取消，立院國民黨團總召曾銘宗受訪表示，明天是因為調查局長行程無法配合，是延後不是取消。

    針對林智堅論文案，立院國民黨團原安排考察新竹調查站，由陳以信排定司法及法制委員會議程，將於7月27日「考察法務部調查局新竹市調查站業務概況」，引發立院民進黨團總召柯建銘不滿，特別開記者會轟國民黨「私設刑堂」，在藍綠互轟後，該考察行程於下午取消。

    曾銘宗今受訪澄清，到新竹市調查站考察的行程是「一定會去」，是延後而不是取消，原因是調查局長王俊力從昨天就一直在溝通，稱明天剛好要接待外賓無法陪同，「我們也不勉強」，本週司法及法制委員會也有安排其他考察，考察新竹市調查站的規劃因此順延，會再找日期。

    曾銘宗說，調查局當然是希望國民黨立委不要去考察，但這不可能，在國安局長陳明通一直導向是余正煌抄襲林智堅論文的狀況下，國民黨擔心調查局在國安局壓力下犧牲余正煌，是希望維護調查局並確保余正煌的權益，絕非是去「私設刑堂」。

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