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    鈴木馨祐︰自民黨正研究台日互動所需法律框架

    日本眾議員鈴木馨祐訪問台灣，今天出席凱達格蘭論壇。（記者呂伊萱攝）

    日本眾議員鈴木馨祐訪問台灣，今天出席凱達格蘭論壇。（記者呂伊萱攝）

    2022/07/26 15:37

    〔記者呂伊萱／台北報導〕日本眾議員鈴木馨祐今天表示，日本因為和平憲法，不能像美國那樣提供武器給台灣，也不能無條件派兵到台灣。但日本同時對日台特殊關係有著堅定承諾，也就是安倍前首相說的「台灣有事就是日本有事」。自民黨內部正在討論，日台關係需要何種法律框架。台灣若遭到入侵，將直接影響日本國家安全，至少在此前提下需要討論可做的事情。

    鈴木馨祐正訪問台灣，他今天在凱達格蘭論壇場外受訪，談及安倍前首相不幸逝世及其對台灣的友好支持。鈴木說，安倍前首相對台灣的堅定承諾眾所周知。而台灣的重要性其實不只關乎安倍個人，對日本而言是更廣泛、戰略格局的問題。鈴木強調，日本作為一個國家，對於加強日本和台灣之間非常特殊的關係有著堅定承諾，「台灣有事日本有事」也是他常說的一句話，大多數日本人認知到台灣的安全對日本來說至關重要的問題，對整個國際社會亦是如此。

    鈴木在論壇上主動談到他在思考日本與台灣關係需要何種法律框架，怎樣的法律框架是可行的。媒體問及推動日本版「台灣關係法」的主要困難為何？鈴木回答道，自民黨外交部會已成立「台灣政策研討專案小組」，研究和思考這些問題。日本和美國不同，日本因為和平憲法，不能提供武器給台灣、或無條件派兵到台灣。但與此同時，台灣若遭到入侵，將直接影響日本國家安全，至少在此前提下需要討論可做的事情。

    媒體也追問修憲，鈴木表示，修憲是自民黨的議​​程，且已經討論了很長時間，相信終將一步步接近目標。

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