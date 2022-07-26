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    打造日本東茶屋街 北巿錦町日式宿舍群投入2億動工修復

    「錦町日式宿舍群」今舉辦修復動工儀式。（記者楊心慧攝）

    「錦町日式宿舍群」今舉辦修復動工儀式。（記者楊心慧攝）

    2022/07/26 15:02

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市金華街有一整排的日式宿舍群，台北市文化局投入經費，希望在金華街打造全台北市最大的日式宿舍群保存區域，其中「錦町日式宿舍群」今舉辦修復動工儀式，營運團隊大樂司文創股份有限公司將投入一年工期，耗資逾2億元經費進行修復活化，未來將作為藝文展覽、餐飲體驗空間。

    「錦町日式宿舍群」為日治時期建立的中等階級官舍宿舍群，於2007年公告登錄為台北市歷史建築，空間格局為日式住宅風格，外觀特徵為編竹泥牆外貼雨淋板、屋架為木桁架、屋面舖日式黑瓦，總體建築構造為木結構形式，整體配置完整，同時建物內外部空間仍保有日式建築的特色。

    大樂司文創董事長楊慰芬表示，希望能打造比日本東茶屋街更迷人的巷道美景，規劃將「日式全文化體驗」生活美學運用於文資活化，未來將透過文史展覽、藝文講堂，與日式餐飲文化，加深錦町周邊與在地居民的情感與歷史羈絆。

    台北市文化局副局長田瑋致詞表示，大樂司本來投入不到一億元，至今投入的資金已接近兩億元，是台北市目前在北市老房子文化運動投入最多的集團，他們也很樂意投入資金修復，也是因為他們看到這個地方的價值。

    田瑋指出，台北市日式宿舍密度最高的地方就是大安區錦泰里，甚至超越北市青田街、溫州街，未來日本的「東茶屋街」將在錦泰里出現，未來錦町日式宿舍群可與金華街將於今年9月開幕營運的「原臺北刑務所官舍」相互輝映，藉由歷史建築的修復與再利用，將在地區域形塑為全台北市最大的日式宿舍群保存區域。

    「老房子文化運動計畫」實施至今，歷經公告、媒合、計畫審查、修復，截至今年底預計將有22處老房子因民間熱忱投入，得以重生並對外開放，文化局將持續推動此一計畫及推出相關標的，尋求專業優秀團隊一同再現老房子風華。

    「錦町日式宿舍群」今舉辦修復動工儀式。（記者楊心慧攝）

    「錦町日式宿舍群」今舉辦修復動工儀式。（記者楊心慧攝）

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