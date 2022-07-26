不只經濟合作 河野太郎：印太應組衛生區域機構

遠景基金會26日舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎透過視訊在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

2022/07/26 15:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕由遠景基金會與外交部共同舉辦的「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」今日登場，第2場會議為「台美日國會議員對話」，日本眾議員、前防衛大臣河野太郎與眾議員鈴木馨祐分別透過視訊連線及現場與會。已經於開幕式進行專題演講的河野太郎發言較為簡略，特別強調除了經濟層面的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）之外，印太也需要組建針對全球衛生議題的區域機構。

面對近期的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）及猴痘疫情，河野太郎表示，台美日三方應該為了印太的未來持續合作。美日安保條約、美日結盟是亞洲和平與安全的基石，而台灣現在已成為強力的經濟體，日本、美國、台灣、南韓、澳洲、紐西蘭與東協國家們，應該一同創造新的區域機構，除了經濟區域機構跨太平洋夥伴關係協定之外，也需要另一個針對全球衛生的區域機構。

河野也指出，世界正被劃分為民主國家與其他獨裁政權，不僅在政治上，在經濟上也是如此，擁有共同價值的亞洲政權們應該創造新機構，以保衛共同價值。

鈴木馨祐發言時首先向特別至大使館悼唁日本前首相安倍晉三的台人致謝，並指出台灣與日本的聯繫是非常親密的，是因為台灣是民主、法治且自由的島嶼，與日本有許多共同的價值。

在台海安全方面，鈴木馨祐表示，在今年年初俄羅斯尚未入侵烏克蘭時，大部分專家與情報界領袖皆預估，台灣與台灣海峽是潛在的戰爭爆發地點。鈴木認為，台灣與台灣海峽確實仍是熱戰的潛在地點，日本執政黨自民黨去年特別組建了台灣政策專案小組，主要關注3項議題，分別為「如何保衛台灣安全」、「台日關係可能的法律框架」、「如何讓台灣加入國際貨幣基金（IMF）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織及協定」。

在如何保衛台海安全上，小組設想許多情境，分別為「中國人民解放軍全面入侵台灣本島」、「解放軍僅入侵台灣海峽上的島嶼」、「解放軍入侵南海島嶼」，與「為圍堵台灣，封鎖台灣的進出口貿易路線」等。鈴木認為，當中國希望強化自身在印太地區的影響力，最小化美國的影響時，會採取入侵台灣本島的策略，但若是受國內政治局勢影響而決定侵台，則較有可能採取侵略程度較有限的策略。

河野太郎表示，除了經濟層面的跨太平洋夥伴關係協定之外，印太也需要組建針對全球衛生議題的區域機構，面對近期的武漢肺炎及猴痘疫情。（記者黃靖媗攝）

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