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    絕版保時捷911 Carrera真無辜 停在天母地下室遭特斯拉爆衝

    特斯拉爆衝撞上保時捷。（記者王冠仁翻攝）

    特斯拉爆衝撞上保時捷。（記者王冠仁翻攝）

    2022/07/26 14:54

    〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓女子將愛車「保時捷911 Carrera」，停放在台北市天母住家的地下停車場，但廖姓鄰居駕駛特斯拉轎車外出時，廖的轎車不知為何，居然暴衝還撞上陳的保時捷。陳上網指控，事發後廖不僅沒有道歉，還避不見面，她質疑對方根本欺人太甚。

    陳姓女子在臉書《爆料公社》發文指控，本月18日她帶父親去看醫生後返家，卻發現自己停放在天母家中地下室的愛車「保時捷911 Carrera」，遭廖姓鄰居駕駛的特斯拉爆衝撞毀，保時捷左側後輪碰撞牆面，車身後方左右鈑金折損、輪軸系統嚴重變形。

    陳還說，她的愛車在2013年購入，加上其他選配約580萬元，引擎系統是目前已絕版的自然進氣6缸動力，且里程數不到6萬公里，目前市面上二手車價最高約380萬元。如今車尾遭到撞擊嚴重受損，光是輪軸系統及車燈、鈑金維修費用就將近200萬元，若傷及引擎系統，損失更是難以估計。

    陳指控，廖在事發後起先聲稱會全額賠償維修、租賃代步車等費用，但才幾天過去，廖不僅沒登門道歉，還改口說一切都交由保險公司處理，甚至避不見面。

    轄區警方指出，由於此案發生地點在住家大樓的地下停車場，非屬道路交通事故，且沒有人員受傷，警方只能依規定開立「非道路事故登記表」，登記雙方資料與車禍情況，當作雙方後續進行調解、訴訟的依據。

    保時捷車身損毀。（記者王冠仁翻攝）

    保時捷車身損毀。（記者王冠仁翻攝）

    特斯拉爆衝撞上保時捷。（記者王冠仁翻攝）

    特斯拉爆衝撞上保時捷。（記者王冠仁翻攝）

    特斯拉安全氣囊爆開。（記者王冠仁翻攝）

    特斯拉安全氣囊爆開。（記者王冠仁翻攝）

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