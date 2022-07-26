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    首頁　>　臺北市

    藍議員爆陳柏惟「賺共錢」 法院認證內容不實賠20萬元

    國民黨桃園市議員「村長」詹江村（左）2019年公開指控「『3Q哥』台灣基進前立委陳柏惟（右）『賺紅錢』」，刑事部分已判拘役80天確定；民事部分，桃園地院判決詹江村須賠償20萬元，並移除影片，26日獲得高等法院維持。（本報合成）

    國民黨桃園市議員「村長」詹江村（左）2019年公開指控「『3Q哥』台灣基進前立委陳柏惟（右）『賺紅錢』」，刑事部分已判拘役80天確定；民事部分，桃園地院判決詹江村須賠償20萬元，並移除影片，26日獲得高等法院維持。（本報合成）

    2022/07/26 14:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨籍桃園市議員詹江村2019年在臉書貼文「招魂基進黨發言人陳柏惟以前是共幹」，並於YouTube上傳「基進黨賺紅錢」的影片，指陳柏惟「賺共錢」，被求償300萬元。一審桃園地院認定詹江村言論不實，判賠20萬元，26日獲得高等法院維持。

    2019年8月間，詹江村在YouTube「【村長直播】基進黨賺紅錢」及個人臉書頁面發表「【村長直播】招魂基進黨發言人陳柏惟以前是共幹」貼文，指陳柏惟「賺紅錢」、「賺共錢」、「賺大陸錢」，被陳故意以不法侵害名譽為由，求償300萬元，並於自由時報等三份報紙頭版刊登判決結果。

    一審桃園地院指詹江村無法提出事實佐證自己的言論為真，衡酌雙方資力與所造成的損害後，判詹應賠20萬元，並下架影片。

    全案上訴，二審高院認為，詹江村指控陳柏惟「賺紅錢」、「賺共錢」、「賺大陸錢」（包括舔、跪、含等描述）等言論，刑事部分，已經法院判決拘役80日確定；民事部分，詹江村亦無法證明其陳述為真實，也未盡合理查證義務。

    高院表示，陳柏惟當時是基進黨發言人，又是立委參選人，被指稱「賺紅錢」、

    「賺共錢」、「賺大陸錢」，足以貶損人格評價，名譽受損，詹江村應負侵權行為損害賠償責任。

    高院審酌詹江村言論的侵害情節、兩造身分地位、經濟情形等情狀，認原審桃院判詹賠償20萬元應屬適當，而本案判決已上網公開，無須再命詹於自由時報等報頭版刊登判決勝訴內容，可上訴。

    至於詹江村指陳柏惟「是共幹」、「是紅幹」、「是共產黨幹部」、「是紅色幹部」等言論，是來自於與網友的臉書對話紀錄內容，足令詹懷疑陳與中國共產黨內部人士具相當關聯性，難認不法侵害上陳的名譽，此部分免賠。

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