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    分析2024 柯文哲斷言朱立倫「必選總統」 侯友宜可能「脫黨參選」

    台北市長柯文哲任期未滿，已搶先預測2024總統選舉各黨佈局。（yahoo TV節目「鄉民好瀚」提供）

    台北市長柯文哲任期未滿，已搶先預測2024總統選舉各黨佈局。（yahoo TV節目「鄉民好瀚」提供）

    2022/07/26 14:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲任期未滿，已搶先預測2024總統選舉各黨佈局，分析稱若國民黨於今年底選戰可達成六都過半目標，則黨主席朱立倫必會參選總統，而新北市長侯友宜則可能「脫黨」參選，而自己是否搭擋鴻海創辦人郭台銘，柯則未正面回應，僅稱「是誰要找我，不是我想找誰」，別人也是待價而沽。

    多次表態將角逐總統大位的柯文哲接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，與主持人、媒體人黃暐瀚分析2024總統選舉可能競爭對手，民進黨包括副總統賴清德、前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦，國民黨則有黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人，柯文哲認為當前難預測，每個人都可能是對手。

    柯文哲認為，若今年縣市長選舉中，國民黨可取得六都過半的目標，則朱立倫「百分之百一定會參選」，而侯友宜有可能脫黨、以無黨籍參選總統。

    而自己是否會與郭台銘搭檔參選，柯文哲未正面回應，僅稱「是誰要找我，不是我想要找誰。」別人也是待價而沽，所以很難講，且郭台銘已70歲，可在2、3天前說不選，因此自己秉持「心存善念，盡力而為」態度，不要把勝敗掛在心上，這樣會比較快樂。

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