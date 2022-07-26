北市府動用8千萬二備金辦城博會 議會要求政風處調查

台北市政府動用8千多萬元「救命錢」第二預備金，將於下月舉行「台北城市博覽會」，遭不分黨派議員齊轟刻意規避議會監督，毫無財政紀律，根本是為選舉考量；台北市議會民政委員會今做出決議，要求市府赴議會進行專案報告說明。（取自議會影片）

2022/07/26 15:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府動用8千多萬元「救命錢」第二預備金，將於下月舉行「台北城市博覽會」，遭不分黨派議員齊轟刻意規避議會監督，毫無財政紀律，根本是為選舉考量；台北市議會民政委員會今做出決議，要求市府赴議會進行專案報告說明，並下附帶決議，政風處應負起監督責任，調查市府在城市博覽會動用二備金的細項。

台北城市博覽會將於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，規劃永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業、智慧城市等六大主題，由副市長黃珊珊統籌規劃，此為黃於北市府最後任務，完成後將正式辭職並宣布參選，加上台北市長柯文哲卸任在即，此活動也被議員們視為是柯文哲、黃珊珊共同「畢業展」，宣傳政績、佈局選舉意味濃厚。

北市府秘書處、研考會今赴北市議會民政委員會進行工作報告，議員王浩痛批，重大施政應透過正規方式編列預算，或是以追加減預算的方式，柯文哲這8年來沒財政紀律，但市府的錢就是老百姓的錢，不能照他意志亂花錢，萬一未來疫情再起急需用錢，但災準金和二備金都不夠該如何？

議員許淑華表示，過去北市議會曾在審預算時做過決議，若要動支二備金，超過5000萬要送議會審查，5000萬以下則告知議會即可，本次市府動用4900萬，質疑是刻意規避議會監督，公然挑釁議會。

民政委員會召集人、議員陳政忠表示，本次動用二備金不符原則及預算程序，種種跡象凸顯辦城市博覽會的動機不良，故意逃避議會監督，預算刻意編4900萬掩蓋市府想藉由城市博覽會包裝自己政績，只因選舉要到了，以個人的政治需求，拿人民的錢做這些事。

最後陳政忠決議，要求市府赴議會進行專案報告說明，並下附帶決議，政風處應負起監督責任，調查市府在城市博覽會動用二備金的細項。

主責的北市府研考會主委黃銘材表示，確實研考會一開始沒有這樣的規劃，約在9、10月份要辦理，府級請研考會主政，但研考會並沒有編列經費，只能先動用二備金做因應。秘書長陳志銘也表示，城市博覽會是市長柯文哲及副市長黃珊珊要求舉辦。

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