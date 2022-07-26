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    稱3球員受傷只是皮肉痛 翁達瑞：新竹球場停賽是「政治鬥爭」

    富邦悍將林哲瑄（左）在新竹球場撲接外野飛球後退場休息。（資料照）

    富邦悍將林哲瑄（左）在新竹球場撲接外野飛球後退場休息。（資料照）

    2022/07/26 14:11

    〔即時新聞／綜合報導〕斥資12億元整建新竹棒球場開賽後負評如潮，多名球員受傷，中華職棒聯盟緊急宣布停止新竹球場賽事，引發廣泛討論，自稱「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」表示，新竹球場開賽2天3球員受傷，但這些都是運動常見的皮肉之痛，很難跟球場扯上關係，但球員工會卻宣佈停賽，他指控「工會幹部本來就是國民黨的自己人」，這次停賽是為了政治鬥爭，而不惜傷害球迷的感情、打擊球員的士氣。

    經常對時事發表意見的臉書帳號「翁達瑞」今（26日）表示，新竹球場開賽2天3球員受傷，而宣布停賽，他發現球員受傷的細節如下：「張祐銘在跑壘過程中跌倒」、「劉基鴻處理滾地球時傷到手指」、「林哲瑄在飛撲接球時左肩挫傷」，「翁達瑞」認為這3起球員受傷事件看起來不嚴重，都是運動常見的皮肉之痛，而且很難跟球場扯上關係。

    「翁達瑞」指出，美國職棒每場比賽有4到8位球員受傷不能出賽，球員工會卻從未宣布停賽，而中華職棒2場比賽有3位球員遭受皮肉之傷，在棒球賽，這是稀鬆平常的事，而且跟場地扯不上關係，更沒有暫時停賽的必要，但球員工會就宣布停賽，他認為工會背後有不良的政治動機，因而「小題大作」。

    「翁達瑞」分析，新竹棒球場的改建是民進黨的政績，有助於年底的縣市長選情。國民黨眼紅，於是複製當年抹黑高鐵為「廢鐵」的手法，試圖把民進黨的「政績」顛倒為「弊案」。

    「翁達瑞」指控，要抹黑新竹棒球場，唯一的方法就是讓球迷心疼球員受傷，而且是場地不良所造成，稱「這個『小題大作』的角色最適合由球員工會來扮演，何況工會幹部本來就是國民黨的自己人。」他最後重申「停賽是為了政治鬥爭，不惜傷害球迷的感情、打擊球員的士氣、減損球團的收入，擾亂媒體的轉播。」

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