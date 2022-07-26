嚇阻中國侵台 澳洲前防長：做這些事跟「戰略清晰」同等重要

澳洲前國防部長安德魯斯（中）。（記者楊丞彧攝）

2022/07/26 14:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部與遠景基金會今（26）日舉辦「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」，親自訪台的澳洲前國防部長安德魯斯（Kevin Andrews）在場次一「新冷戰格局：民主vs.威權」發表演說。安德魯斯強調，民主國家要捍衛和平不能仰賴姑息綏靖；必須清楚地讓中國知道，任何入侵台灣的企圖都將遭遇盟國軍事抵制。除了戰略清晰之外，我們必須建立起情報搜集與共享、規劃共同演習並建立協同作戰能力（interoperability）等一系列工作的合作能力。

安德魯斯指出，世界遭捲入了一場由習近平所領導中共政權所發動的新冷戰，習稱這是「民主」與「威權」間的競爭；他還對美國總統拜登說：「專制政權將主宰世界，因為世事瞬息萬變，而民主制度需要花時間達成共識，但你沒時間了。」習近平堅信共產主義將佔上風，並說中國是世界舞台的中心，兩種意識形態在世界歷史上的演變和競爭正倒向馬克思這邊。

安德魯斯也提到，習近平指控高舉民主、人權與法治的國家導致戰爭、混亂以及人民流離失所，也批評部分西方國家「強銷」西方的民主、人權的制度及理念，藉以干涉其他國家之內政。習近平還強調「具有中國特色的民主」，但拒絕接受民主的核心原則；中共政權更試圖消滅所有支撐民主、公共討論和公民結社的制度。威權主義的核心理念是政治領域凌駕於其他一切人類努力的領域，因此，認為這場冷戰可以避免的想法太過於天真，它將會持續進行到底。

安德魯斯說，這場冷戰的特色不僅是元兇不斷在噴口水，並常以口頭威脅動武且不時地真正動手，例如在喜馬拉雅山的衝突；此外，中國軍機也經常無視其他國家警告，並在國際空域危險地攔截其他國家的飛機。中共最近還聲稱，整條台灣海峽都是中國的，這違背所有的歷史事實和國際法；習近平最近更簽署《軍隊非戰爭軍事行動綱要》。威權政府無所不用其極，包括貿易制裁以及網路戰，並與其他威權政權同流合污，中國支持俄羅斯即為明顯的例子。

對於威權國家的文攻武嚇，民主國家該如何應對，安德魯斯認為，首先，我們必須思路清晰並有道德勇氣地去指出這是一場「冷戰」，並明確指出其元兇。這是對世界和平與安全的真正威脅，特別對印太區域而言更是如此。其次，面對威權政府的挑戰，志同道合的國家必須挺身捍衛民主基本原則。自由與民主雖非完美無瑕，但仍是維護個人尊嚴和自由，以及促進和平與穩定的最佳選擇，因此值得我們起身捍衛。

安德魯斯接著說，志同道合的國家必須持續擁戴且捍衛普世的人權價值與法治精神，包括針對蔑視國際協議以及操縱國際組織做出回應。最後，志同道合的國家必須與其他民主國家一致行動對抗威權國家，並清楚表達任何威權國家的武力行動都會遭遇抵制。如同日本前首相安倍晉三所言，在這基本原則上不應有戰略模糊的空間。

安德魯斯指出，由上述幾點來說，我們必須認知到台灣是對抗中共威權的第一道防線，若中國入侵台灣將對世界造成巨大的影響，包括日本與澳洲在內。因此，必須清楚傳達任何試圖侵略台灣的企圖都將遭遇盟國的軍事抵制。然而，除了「戰略清晰」之外，我們也必須建立起情報搜集與共享、規劃共同演習並建立協同作戰能力（interoperability）等一系列領域的合作能力。這並不代表民主國家求戰；反之，民主國家旨在維護和平，但這必須靠實力與恪守信念達成，而不是靠姑息綏靖。

安德魯斯強調，中共最怕的是重蹈蘇聯的命運，而蘇聯的命運最終不是受外部力量決定，而是來自其內部許多人民對自由不滅的渴望，我們永遠不應低估人類精神的力量。安德魯斯也指出，與習近平所言的相反，許多理由都能證明「威權主義將占上風」的說法站不住腳。事實上，民主將在21世紀占上風，但絕非唾手可得。捷克前總統哈維爾曾說：「唯一的失敗是我們自己先放棄了的奮鬥。」而現在這正是一場所有相信人性尊嚴、個人自由和民主的人，都必須參與的奮鬥。

澳洲前國防部長安德魯斯。（擷取自凱達格蘭論壇直播）

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