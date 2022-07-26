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    首頁　>　臺北市

    批蔣萬安競選團隊有「統戰」味 趙怡翔：台北隊恐淪中國隊

    民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，蔣萬安選擇有「統戰」意味的競選團隊，恐難獲得台北市民的認同。 （圖擷自趙怡翔臉書）

    民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，蔣萬安選擇有「統戰」意味的競選團隊，恐難獲得台北市民的認同。 （圖擷自趙怡翔臉書）

    2022/07/26 13:16

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨公布「台北隊」競選團隊人事名單，由立委林奕華擔任競選總部總幹事；立委賴士葆、費鴻泰、前立委蔡正元、李慶安等人則擔任各行政區後援會榮譽總會長。民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，蔣選擇有「統戰」意味的競選團隊，恐怕難獲得台北市民的認同，更大酸蔣口中的「Team Taipei（台北隊）」可能淪為「Team China（中國隊）」。

    趙怡翔表示，趙怡翔過往以清廉作為競選風格，這次卻邀請曾有「陳時中根本就應該被槍斃」言論的費鴻泰等人擔任後援會榮譽總會長，與台北市民的主流價值與觀念差距甚遠。趙說，費鴻泰呼籲要槍斃疾管中心指揮官，但對於中國統戰卻軟弱，過去中國邀請我國藝人參與其國慶高歌《我的祖國》遭批，費更說「何必為難一個藝人？」

    趙怡翔說，蔣萬安團隊另一位令人跌破眼鏡的成員是洪秀柱核心幹部蔡正元，「蔣萬安選擇蔡正元同擔任榮譽總會長，是忘記他曾經出席中國統戰節目，砲轟自己政府？或說出中國才是祖國？」趙也說，現在全球關注中國經濟壓力，蔣萬安另一位榮譽總會長賴士葆，曾拍胸保證服貿商機無限，強調完全不必擔心，令人懷疑難道這就是蔣萬安的經濟發展策略？

    趙怡翔認為，蔣萬安核心團隊以中國為重，可能使他口中的「Team Taipei」淪為「Team China」。趙也說，未來的首都市長應突破過往的兩岸思維，與世界結交朋友，訂定更廣闊的國際路線，才符合台灣的國家利益。

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