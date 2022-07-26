男大生上傳女子性愛片想當球隊投票人氣王 法官判6月拒緩刑

王男為爭取籃球校隊人氣王，竟在臉書上傳女子性愛影片並鼓勵轉傳，事後遭女子提告，北院為了讓他學到教訓，依法判刑6月，併科罰金8萬元，同時拒給緩刑機會。（資料照）

2022/07/26 13:22

〔記者溫于德／台北報導〕王姓男大生為了在籃球校隊爭取人氣王，竟上網張貼女子性愛影片並鼓勵轉傳，女方直到他人告知才得知受害並提告。台北地院為了讓男大生學到教訓，並昭北院杜絕惡意散播私密影像等「數位時代中的性別暴力」的決心，依散布猥褻影像罪判他6月徒刑，併科罰金8萬元，同時拒給緩刑機會。可上訴。

現年23歲的王男是在今年3月31日凌晨0時許，在臉書社團以暱稱「BoHung Wang」張貼女子性愛影片、照片供網友觀賞，事後遭被害人提告。

王男供稱，因為參加籃球隊人氣投票活動，才在臉書「假裝自己是輛車車的社團3.0」上傳私密影片、照片，並在貼文中寫下「我發車你按讚分享」，鼓勵網友持續轉貼。

北院認為，王男明知網路的特性包含「快速散播」、「易於重製」、「難以遏止損害擴大」等，卻只為了圖個人私利並博取關注，恣意在臉書張貼他人性愛影像供網友觀賞，還鼓勵轉傳，已嚴重貶損他人聲譽、人格。

北院並指，王男所為也造成被害人無從回復的傷害，認定他必須受到嚴懲，且他事後都沒有向被害人道歉或和解，代表沒有彌補損害之意思，因此無法從輕量刑或給予緩刑，依散布猥褻影像罪判他6月徒刑，併科罰金8萬元，有期徒刑得易科罰金18萬元或易服勞役180日。

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