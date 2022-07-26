酸陳時中「講幹話比較厲害」 柯文哲分析：當選機率「不低」

台北市長柯文哲分析，陳時中「講幹話比較厲害」。（翻攝yahoo TV節目「鄉民好瀚」）

2022/07/26 12:56

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰呈現三腳督局勢，市長柯文哲分析，副市長黃珊珊個性過於內斂，而國民黨台北市長參選人蔣萬安「更糟糕」，評論民進黨台北市參選人長陳時中「講幹話比較厲害」，且當選機率「不低」，認為此次三方各有基本盤，難預測誰當選。

柯文哲接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，與主持人、媒體人黃暐瀚論及年底三腳督的首都市長選情，先評論屬意「接班人」黃珊珊個性太內斂、放不開，不如自己屬於擅長政治表演，若同個笑話「我講就很好笑，你講就不好笑」，此將影響黃珊珊爭取選票。

談及蔣萬安，柯文哲則直批「更糟糕」，相較之下陳時中「講幹話比較厲害」，也比其他兩名參選人更會表演，而此將影響「票房」。

柯文哲認為，民進黨在台北市至少有20％的基本盤，雖然陳時中的仇恨值較高，但在三方各有基本盤情況下，也難以預測最後選情，尤其台灣進入「極端政治」環境，就如前高雄市長韓國瑜競選2018年市長時，勝敗往往就在最後3個月。

而2014年輔選柯文哲的重要幕僚如「文膽」林錦昌、前北市府發言人林鶴明都投入輔選陳時中，令柯文哲酸說，林鶴明經過柯市府訓練再回到民進黨，擁有無限資源，因此儘管陳時中「不是多厲害」，但宣布參選後迅速組建競選團隊、走訪各大宮廟「氣勢驚人」，因此當選機率「不低」。

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