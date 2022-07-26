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    首頁　>　臺北市

    西門町川菜名店第三代不賣川菜 自立門戶改賣大麻被起訴求重刑

    台北地檢署今依可處無期徒刑的販售二級毒品罪，將葉吏循起訴並建請法院從重量刑。（資料照）

    台北地檢署今依可處無期徒刑的販售二級毒品罪，將葉吏循起訴並建請法院從重量刑。（資料照）

    2022/07/26 11:50

    〔記者錢利忠／台北報導〕西門町川菜名店第三代葉吏循，自立門戶賣起美式越南河粉，吸引不少饕客光顧，不料生意做得好好的他，竟捲入販毒官司；台北地檢署查出，他涉嫌販賣大麻菸草、大麻花及搖頭丸，到案後一度認罪而被諭令30萬元交保，後來卻翻供稱只是幫友人代為訂貨，今依可處無期徒刑的販售二級毒品罪將他起訴並建請從重量刑。

    今年3月16日，檢警查獲一對販毒情侶檔，從情侶檔的口中得知，其手中市值24萬元的大麻、搖頭丸等毒品，上游來自葉吏循，循線監控發現，葉涉嫌於3月14日、3月19日，兩度向下游買家推銷大麻、搖頭丸等毒品，因此趁毒品交易時收網逮人，查扣葉持有的大麻花20包及電子菸40支。

    葉吏循落網後起初承認吸毒及販毒，但他卻在驗尿報告呈現陰性反應後，翻供稱他只是幫友人代為訂購，沒有從中牟利，因而被檢方認為犯後態度不佳，起訴後認定他有2次販毒犯行，其中3月14日既遂、19日則因被檢警查獲而未遂，既遂那次至少販售200克大麻、100克搖頭丸及5支電子菸給情侶檔。

    由於販售二級毒品可處無期徒刑或10年以上徒刑，葉吏循到案後更改口供，被檢方認為沒有悔意，建請法院從重量刑，葉因此將面臨無期徒刑重罪的官司。

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