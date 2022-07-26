為論文案考察調查站？ 柯建銘批藍：土匪搶劫還公告周知
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更新時間：12:29，國民黨考察延期
〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會國民黨籍召委陳以信昨突然發出議程通知，將於27日考察調查局新竹市調查站業務概況。對此，民進黨團總召柯建銘嚴厲譴責國民黨假考察之名行公然施壓之實，目的是抹黑林智堅論文案，「這已經不是司馬昭之心路人皆知，而是宛如土匪流寇要搶劫還敲鑼打鼓公吿周知，行徑非常荒謬，毫無法治概念；譴責國民黨公然以政治力介入司法檢調及校園。
而在民進黨團舉行記者會抨擊此事後，陳以信稍早發出更新議程，指原定於27日「考察新竹市調查站業務概況」延期，另擇期舉行再行通知。
民進黨桃園市長參選人林智堅的論文案持續延燒。針對司委會的臨時議程，民進黨團今（26）日舉行記者會強烈抨擊。黨團幹事長鄭運鵬怒批，國民黨以全黨之力打林智堅，自己選手不好、挑對方投手有問題，「國民黨私設刑堂，假考察濫權施壓調查局！」國民黨在調查調查局，目的是抹黑林智堅論文案。
鄭運鵬重申，林智堅的論文案沒有被害人，不像高雄市議員李眉蓁是被抄襲者出來指控，國民黨公然說林智堅抄襲，結果後來告余政煌，那一開始指控林的用意為何？他批評，國民黨得寸進尺、濫權施壓，要去考察新竹市調查站，根本是私設刑堂、施壓公務員，濫用國民黨在立法院的權力與特權。
鄭運鵬表示，若立委、黨團針對個人或企業去施壓政府機關、公務員，這個國家沒有民主法治？立委濫權到這地步，不可思議。他並羅列國民黨濫權施壓的諸多行徑，包括要求科技部對林智堅提告，否則告科技部圖利；跳過學校審定委員會要教育部直接撤銷林學位；要求調查局介入調查；司委會考察新竹市調查站。
「嚴厲譴責國民黨假考察之名行公然施壓之實！」柯建銘說，這已不是司馬昭之心路人皆知，而是宛如土匪流寇要搶劫還敲鑼打鼓公吿周知，行徑非常荒謬，毫無法治概念。國民黨以政治力公然介入校園、介入司法檢調，包括到中華大學校門口叫囂施壓、潛入學校圖書館拍林智堅論文發臉書。
除此之外，柯建銘指出，國民黨團總召曾銘宗還天天打給台大，詢問何時成立審定委員會，而台大教授竟未審先判，說林智堅論文案是醜聞，一連串的套路，傾全黨之力在打林智堅，把高等教育當作政治鬥爭工具。
柯建銘也列出國民黨施壓司法機關的過往歷史，包括馬英九特別費案、前瞻基礎建設預算釋憲案等。他說，假如這種行徑可以，以後法官判決不利被告，難道所有被告都可以跑去法院踢館？國民黨要考察新竹市調查站，他們有檢調能力？有司法權可以這樣搞？荒腔走板至極，敬告國民黨懸崖勒馬。