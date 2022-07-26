為論文案考察調查站？ 柯建銘批藍：土匪搶劫還公告周知

立法院民進黨團總召柯建銘嚴厲譴責國民黨假考察之名行公然施壓之實。（記者謝君臨翻攝）

2022/07/26 12:29

首次上稿：11:35

更新時間：12:29，國民黨考察延期

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會國民黨籍召委陳以信昨突然發出議程通知，將於27日考察調查局新竹市調查站業務概況。對此，民進黨團總召柯建銘嚴厲譴責國民黨假考察之名行公然施壓之實，目的是抹黑林智堅論文案，「這已經不是司馬昭之心路人皆知，而是宛如土匪流寇要搶劫還敲鑼打鼓公吿周知，行徑非常荒謬，毫無法治概念；譴責國民黨公然以政治力介入司法檢調及校園。

而在民進黨團舉行記者會抨擊此事後，陳以信稍早發出更新議程，指原定於27日「考察新竹市調查站業務概況」延期，另擇期舉行再行通知。

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文案持續延燒。針對司委會的臨時議程，民進黨團今（26）日舉行記者會強烈抨擊。黨團幹事長鄭運鵬怒批，國民黨以全黨之力打林智堅，自己選手不好、挑對方投手有問題，「國民黨私設刑堂，假考察濫權施壓調查局！」國民黨在調查調查局，目的是抹黑林智堅論文案。

鄭運鵬重申，林智堅的論文案沒有被害人，不像高雄市議員李眉蓁是被抄襲者出來指控，國民黨公然說林智堅抄襲，結果後來告余政煌，那一開始指控林的用意為何？他批評，國民黨得寸進尺、濫權施壓，要去考察新竹市調查站，根本是私設刑堂、施壓公務員，濫用國民黨在立法院的權力與特權。

鄭運鵬表示，若立委、黨團針對個人或企業去施壓政府機關、公務員，這個國家沒有民主法治？立委濫權到這地步，不可思議。他並羅列國民黨濫權施壓的諸多行徑，包括要求科技部對林智堅提告，否則告科技部圖利；跳過學校審定委員會要教育部直接撤銷林學位；要求調查局介入調查；司委會考察新竹市調查站。

「嚴厲譴責國民黨假考察之名行公然施壓之實！」柯建銘說，這已不是司馬昭之心路人皆知，而是宛如土匪流寇要搶劫還敲鑼打鼓公吿周知，行徑非常荒謬，毫無法治概念。國民黨以政治力公然介入校園、介入司法檢調，包括到中華大學校門口叫囂施壓、潛入學校圖書館拍林智堅論文發臉書。

除此之外，柯建銘指出，國民黨團總召曾銘宗還天天打給台大，詢問何時成立審定委員會，而台大教授竟未審先判，說林智堅論文案是醜聞，一連串的套路，傾全黨之力在打林智堅，把高等教育當作政治鬥爭工具。

柯建銘也列出國民黨施壓司法機關的過往歷史，包括馬英九特別費案、前瞻基礎建設預算釋憲案等。他說，假如這種行徑可以，以後法官判決不利被告，難道所有被告都可以跑去法院踢館？國民黨要考察新竹市調查站，他們有檢調能力？有司法權可以這樣搞？荒腔走板至極，敬告國民黨懸崖勒馬。

立法院民進黨團列出國民黨團濫權施壓紀錄。（民進黨團提供）

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委陳以信昨發出議程通知，將於27日考察調查局新竹市調查站業務概況。（民進黨團提供）

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