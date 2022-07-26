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    蔡總統明天揭牌 政院敲定國科會首任主委吳政忠出任

    行政院已敲定國科會首屆主委由現任科技部長吳政忠接任，主導國家未來科技發展策略擘畫的國科會。（資料照）

    行政院已敲定國科會首屆主委由現任科技部長吳政忠接任，主導國家未來科技發展策略擘畫的國科會。（資料照）

    2022/07/26 11:31

    〔記者李欣芳／台北報導〕因應國際科技趨勢，科技部將改制為「國家科學及技術委員會」，據悉，行政院已敲定國科會首屆主委由現任科技部長吳政忠接任，主導國家未來科技發展策略擘畫的國科會，將在明天正式掛牌，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌明天都將出席國科會揭牌暨主任委員布達典禮並致詞。

    目前也透過三大科學園區，邀請科技業及產業界貴賓明天到場觀禮。

    行政院也公告今年1月19日修正公布之「中央行政機關組織基準法」第19條、第31條、第39條條文、「行政院組織法」第3條、第4條、第15條條文、「科技部組織法」，名稱並修正為「國家科學及技術委員會組織法」，自明天起施行。

    此外，政院也公告「科技部新竹科學園區管理局組織法」第1條、第6條條文，名稱並修正為「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局組織法」；「科技部中部科學園區管理局組織法」第1條、第6條條文，名稱並修正為「國家科學及技術委員會中部科學園區管理局組織法」；「科技部南部科學園區管理局組織法」第1條、第6條條文，名稱並修正為「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局組織法」，自明天起施行。

    行政院因應國際科技趨勢全方位擘劃國家未來科技發展策略，啟動組織改造法案，該法在去年底經立法院三讀通過後，科技部隨即啟動組織調整，將轉型成為國科會。

    科技部先前說明，未來國科會將連接上中下游的技術發展與產業應用，聚焦我國策略布局，並發揮跨域、跨部會協調功能，集中科技發展事務權責，並妥善分配科技經費、優化使用效率，確保政策有效執行。

    吳政忠日前表示，未來國科會將持續扮演科技創新推動引擎，包含擘劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區、推動創新創業等，同時加碼人文社會、女性科研等發展。

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