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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安團隊共675歲 陳時中：年輕找老的，像我老的就找年輕的！

    前衛福部長陳時中出席「2022 Model APEC」北部場開幕式，會中陳時中致詞。（記者王藝菘攝）

    前衛福部長陳時中出席「2022 Model APEC」北部場開幕式，會中陳時中致詞。（記者王藝菘攝）

    2022/07/26 11:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安公布「台北隊」競選團隊人事名單，分別由國民黨立委賴士葆、費鴻泰擔任競選總部副主委，羅淑蕾等人擔任12個行政區後援會榮譽總會長，遭網友質疑10個人年紀加起來高達675歲。前衛福長陳時中今日出席「2022 Model APEC」開幕式受訪表示，「年輕的找老的，像我老的就找年輕的！」

    媒體問及，今日與黃珊珊同台較量？陳時中指出，今天沒有煙硝味，參加青年論壇都是站在鼓勵青年多與世界連結的角度。關於台北市長「三腳督」選戰，民進黨是否有「打柯制黃」的策略？陳時中強調，沒有這樣的策略！對於蔣萬安今日缺席「2022 Model APEC」？陳時中說，大概有其他行程。

    媒體追問，厭世動物園的插畫家要來操盤空戰？陳時中回應，這個還沒向他報告。關於接下來選戰定調以「尊嚴」為主？陳時中說明，第一、在他的人生觀中，做事都是以盡責角度出發。第二、在做事時候要互相尊重，建立大家的尊嚴。第三，大家有了尊嚴就要「合作」，有尊嚴才有合作的基礎，事情才會做好。

    另外，台北市副市長黃珊珊今日受訪提及，當初中央居家照護政策宣布的太突然，導致不清楚執行細節造成北市困擾；陳時中問訊表示，當時並無強制規定要在哪個時間點上路，公布相關規則後新北市就開始，台北市大概過一週才上路，他強調防疫不是比賽，能快的就盡量快。

    前衛福部長陳時中出席「2022 Model APEC」北部場開幕式，陳時中媒體聯防。（記者王藝菘攝）

    前衛福部長陳時中出席「2022 Model APEC」北部場開幕式，陳時中媒體聯防。（記者王藝菘攝）

    前衛福部長陳時中（左五）、台北市副市長黃珊珊（左三）出席「2022 Model APEC」北部場開幕式 ，會中一同同台大合影。（記者王藝菘攝）

    前衛福部長陳時中（左五）、台北市副市長黃珊珊（左三）出席「2022 Model APEC」北部場開幕式 ，會中一同同台大合影。（記者王藝菘攝）

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