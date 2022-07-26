國民黨轟蘇貞昌把官邸當「喬家大院」 不排除到監察院告發

國民黨質疑行政院長蘇貞昌在官邸與新北市議員、參選人召開便當會違反行政中立，立法院國民黨團總召曾銘宗（中）批評，蘇貞昌把官邸變成「喬家大院」，利用公家資源喬選舉，公然違反行政中利法，不排除到監察院去告發。（記者塗建榮攝）

2022/07/26 11:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨質疑行政院長蘇貞昌在官邸與新北市議員、參選人召開便當會違反行政中立，立法院國民黨團總召曾銘宗批評，蘇貞昌把官邸變成「喬家大院」，利用公家資源喬選舉，公然違反行政中利法，不排除到監察院去告發。

曾銘宗今在國民黨團記者會上批評，蘇貞昌利用官邸輔選，把官邸變成「喬家大院」，先前包括蔡英文總統利用官邸舉行選對會、喬不分區立委名單，還有前陣子桃園市長鄭文燦在官邸宴客，為民進黨桃園市長參選人林智堅拉票，都是利用公家資源在喬選舉。

國民黨立委費鴻泰說，過去行政院發言人買皇家牛肉麵，最後拿行政院的錢報公帳，大家記憶猶新﹔蘇貞昌過去在野時也批評過執政黨，依同樣標準，蘇現在就是在公器私用。

費鴻泰指出，大家都知道蘇貞昌在議場接受立委質詢時的傲慢態度。蘇要去輔選執政黨的議員參選人，國民黨沒意見，但要利用下班時間或請假，不要使用政府公帑的辦公場所。

曾銘宗奉勸民進黨，這樣公然違反行政中立法的行為不要太誇張，雖然監察院是民進黨開的，國民黨仍不排除到監院去告發。

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