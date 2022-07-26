曾銘宗嗆柯建銘：敢用政治生命保證林智堅論文沒抄襲？

國民黨團26日召開「林智堅忘了是碩士？論文到底誰在寫？」記者會，總召曾銘宗（中）主持、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）出席。（記者塗建榮攝）

2022/07/26 11:17

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭控論文抄襲，國民黨轟民進黨「全黨救一人」，呼籲林智堅認錯，道歉退回碩士論文才是正道，立法院國民黨團總召曾銘宗更點名民進黨團總召柯建銘，敢用政治生命保證林智堅論文沒抄襲？

立院國民黨團今召開記者會再砲轟林智堅涉論文抄襲，國民黨立委賴士葆表示，林智堅論文是否抄襲是全國老百姓認證，台灣大學國發所碩士論文中的「准碩士」錯字都一樣（應為準碩士），但民進黨「全黨救一人」，連貴為國安局長及台大國發所教授的陳明通都強力護航。

賴士葆認為，陳明通4千多字的聲明，白話文就是國發所另位研究生余正煌的論文抄襲林智堅，那就是余正煌違反著作權法，要面臨3年以下有期徒刑、拘役或75萬元以下罰金，他呼籲余正煌別被封口，要出面說明，也籲林智堅學習國民黨高雄市議員李眉蓁，道歉並退回碩士論文才是正道。

曾銘宗指出，面對林智堅論文抄襲爭議，民進黨做的事情竟然是公然干預台大的學術審查，要台大社科院長蘇宏達迴避，難道一定要是親民進黨的人才適任嗎？簡直莫名其妙。

曾銘宗也批評，柯建銘開記者會，說近期國民黨要去考察調查局新竹調查站是私設刑堂，但身為在野黨進行相關監督有什麼不對，柯建銘是「急了嗎？」敢用政治生命保證林智堅論文沒抄襲嗎？

國民黨立委費鴻泰說，現在民進黨執政，「國家就是柯建銘開的」，國民黨是在野黨當然要監督國家體制，柯建銘是在怕什麼？國民黨不會私下找官員喬事，會堂堂正正公開去考察。

費鴻泰也提到，林智堅在週日的記者會接露的訊息顯示，幫林智堅收信的人是前林智堅辦公室副主任楊玲宜，楊屬於公務員，卻幫林智堅處理論文的私事，有公器私用嫌疑。

費鴻泰還質疑，楊玲宜今年宣布參選新竹市議員，在新聞報導中都說是淡江大學歐洲研究所碩士，但卻找不到相關資料，而楊昨也自稱說放棄淡大碩士班的學位，意思就是沒有碩士學位，費認為，有沒有學位不是重大的事，但要參選公職，誠實、誠信很重要。

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